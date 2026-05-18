Sonora está renaciendo a partir de grandes obras públicas traídas por la 4T

Entrevista (Giovanna Morales Gómez)

Sonora se encontraba postrada hasta que llegó la 4T, ahora proyectos fronterizos, lo mismo que la reactivación de obras carreteras y portuarias “es parte de lo que está sucediendo en el estado, con grandes obras”, señala Javier Lamarque, presidente municipal del estratégico municipio de Cajeme, donde se ubica Ciudad Obregón, un enclave agroindustrial de gran potencial en el norte del país y terruño del que, a través de él, surge una de las cartas más fuertes camino a la elección 2027.

Lamarque, en entrevista de la serie Cara a Cara con Juan Manuel Jiménez, rememora los días en los que, sin ser gobierno, recorrió kilómetros y kilómetros del extensísimo territorio sonorense en compañía de López Obrador. Aquí la entrevista que está disponible también en nuestras redes sociales.

–Sonora es y ha sido uno de los estados clave para la historia del país...

–Sí, sí, sobre todo en la parte revolucionaria de 1910, la participación de ahí de los generales de Obregón, de Calles, en fin, es una tierra maravillosa, igual que lo es todo México, por supuesto.

–Y usted es uno de los socios fundadores, por decirlo así, del Movimiento de Regeneración Nacional, no únicamente en el estado de Sonora, sino a nivel nacional...

–He acompañado al movimiento desde sus orígenes junto con el licenciado López Obrador, en un principio, y también compartí mucha actividad de este proceso, por supuesto, con la actual Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, (a quien) me tocó conocerla desde entonces y hemos sido compañeros de construcción de este proyecto.

–¿Cómo se encuentra el estado actualmente?

–Grandes proyectos estratégicos están impulsando la renovación de las fronteras, la plata fotovoltaica de Puerto Peñasco, la renovación y recuperación del puerto de Guaymas como puerto de altura, la construcción de la carretera Sonora-Chihuahua que va a ser una vía fundamental para el intercambio comercial y turístico de servicios entre Sonora y Chihuahua y con el centro-norte del país.

Todo esto es parte de lo que ahorita está sucediendo en Sonora, grandes obras, grandes realidades en todo el estado y apoyos a los municipios.

Está renaciendo y, la verdad, con la gente de Sonora, que es gente muy trabajadora, muy echada para adelante y capaz, yo tengo una expectativa muy favorable para lo que viene, para que siga avanzando el bienestar en nuestro Estado.

Sonora está recuperando su ímpetu, el gran potencial que tiene; estaba postrado totalmente, hasta que llegó el actual gobernador y empieza a reactivarse con el apoyo del presidente López Obrador, y ahora con el apoyo de la Presidenta.

Entrevista (Giovanna Morales Gómez)

–Al checar las cifras que presentaban en la conferencia matutina en cuanto a incidencia delictiva, se habla de un 40 por ciento menos de ésta...

–En cuanto a homicidios, tenemos una reducción casi del 50 por ciento, pero, además, los demás delitos de alto impacto, en todos, estamos por debajo de la media nacional y en algunos como el robo, la extorsión, el fraude, el secuestro, estamos entre los tres primeros lugares con menos delitos de este tipo en el país.

Y también en el caso de conflictividad social, ocupamos el segundo lugar nacional con menos conflictividad social del país, de acuerdo con las últimas encuestas.

–¿A usted le gustaría formar parte de la vida histórica de su Sonora como gobernador?

–Sí, ya lo he dicho en otras ocasiones. Sí aspiro a ser candidato de Morena para el 27 y voy a esperar los tiempos. Ahorita estoy dedicado fundamentalmente a atender la responsabilidad de mi municipio y a buscar el bienestar para las y los cajemenses. Pero llegó el momento, sí, me voy a registrar y voy a participar en este proceso para buscar la gubernatura del Estado de Sonora.

–Más allá de la política, ¿quién es usted?

–Pues soy un hombre que me gusta vivir con mi familia, estar con mis hijos, con mi esposa, leer, caminar, escuchar música. Me gusta ese tipo de ambiente. Me gusta mucho leer novelas, caminar en lugares como la Laguna del Náinari, que es un lugar bellísimo. Cuando vayas a Oregón vas a ver qué belleza. Eso es lo que hago en mi vida.

–Cuando sale a estas caminatas, ¿en qué piensa? ¿En política? ¿en su familia? ¿trata de no pensar en nada para poder empezar bien su día?

–Trato de no pensar en política, exactamente. Sí disfruto el paisaje, disfruto escuchar a la gente, disfruto ver el paisaje, ver un atardecer, disfruto tomar la nieve. O allá, en el caso de Obregón, en la Laguna del Náinari se acostumbran los cocos, ya en su propio... tal cual el coco, en su envase natural, digamos, allí, un coco lo partes y te lo comes con chilito y con limón. Eso hacemos los de Obregón, de Cajeme y la gente que nos visita también.

Entrevista (Giovanna Morales Gómez)

–¿Y su comida favorita?

–Mi comida favorita es la carne asada, no sé por qué.

–¿Qué estudió y cómo llegó a la política y a la 4T?

–Yo soy sociólogo, estudié en la Universidad de Sonora. Yo tengo una inquietud social desde mucho antes, de hecho antes de que fuera estudiante, porque decidí estudiar Sociología precisamente para conocer la problemática social y poder contribuir a un cambio en nuestro país. Y desde entonces yo siempre he estado vinculado a distintos tipos de participación social y política que tienen ese propósito. Entonces, en ese marco y en esa trayectoria, pues conocí al licenciado López Obrador. A él lo vi por primera vez en la fundación del PRD, pero lo conocía de manera más directa en 1995, cuando él buscaba la presidencia del PRD a nivel nacional. Yo le apoyé en Sonora en su campaña para ser presidente del PRD. Luego fui parte de su gobierno legítimo de México y después me pidió que lo apoyara para formar el Movimiento de Regeneración Nacional en Sonora.

Eso ha sido siempre mi vida, mi actividad, estar contribuyendo, de alguna manera, a construir bienestar junto con la gente.

–Sonora está pegadita a Estados Unidos, es una oportunidad...

–Hay mucha relación entre nuestro estado de Sonora y el estado vecino, que es Arizona. De hecho, mucha gente del estado siempre está yendo a EU, también de Estados Unidos vienen a las playas, a los lugares turísticos de Sonora. Mucha gente también nuestra va y trabaja allá. De hecho, en la frontera, mucha gente va y trabaja en EU y se regresa a su casa a dormir en la frontera. También hay turismo médico, de allá de Estados Unidos viene mucha gente a atenderse en México, porque es más barato el servicio. Y esto también nos puede favorecer para que en Sonora lleguen inversiones, lleguen empresas y haya más empleos, más bienestar y se mejore y se intensifique esa relación que hay con los Estados Unidos, en el caso particular de Sonora en la frontera.

–Usted ha sido tres veces presidente municipal de Cajeme...

En mi plataforma no hay mejor carta de presentación que trabajar con la gente, para la gente y dar resultados.

Yo diría que ser presidente municipal te da la mayor experiencia de gobierno y te prepara para cualquier otro puesto. Porque ahí, en los municipios, es donde se realiza la vida cotidiana de la gente y el bienestar de la gente. De ahí se dirigen todos los problemas de la gente, llegan al presidente municipal, no hay distinciones si son de carácter local o estatal, si son federales; para la gente tú eres la cara del gobierno allí en tu territorio, por lo tanto, tienes que aprender a resolver cualquier tipo de problema y es una escuela fundamental que yo creo que sería bueno que en el futuro, quienes vienen a un puesto mayor tuvieran la experiencia de ser presidentes municipales. Es que es el primer contacto del ciudadano con el gobierno, definitivamente.