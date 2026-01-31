“Hoy venimos a decir cumplimos con ustedes”, celebra Sheinbaum al inaugurar carretera en Bavispe

La carretera fue construida en 10 meses

“No hay nada que cause más felicidad para la relación de pueblo y gobierno que cumplir, hoy venimos a decir: cumplimos con ustedes, es una realidad esta carretera”, así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar la inauguración de la Carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, en la sierra de Sonora.

134 kilómetros de longitud

El secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la obra cuenta con 134 kilómetros de longitud; de ellos, 18 kilómetros se ubican en Sonora y 116 en Chihuahua; 67 km fueron construcción nueva y 67 de conservación.

Esteva Medina informó que para su construcción se invirtieron mil 822 millones de pesos y se generaron 5 mil 466 empleos.

“Construir caminos es un acto profundamente humano y profundamente político, habla de a quién incluimos, a quién escuchamos y a quién dejamos fuera... Cuando decimos que vamos a construir debemos caminar esa palabra. Caminar las palabras es cumplir los compromisos. Hoy construimos caminos que transforman”, comentó durante su mensaje.

Ya no vamos a batallar para cruzar la sierra

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, celebró que hoy esta carretera es una realidad, “ya no vamos a tener que batallar para cruzar la sierra”.

Recordó que fue hace sólo 10 meses que la presidenta, Claudia Sheinbaum, se comprometió a construir la carretera, agregó, que desde hace décadas se hicieron gestiones para conseguirla y fue hasta hoy que se logró su construcción.

“Hace 6 años no había carreteras, no había trabajo, no había oportunidades de estudio, salud, ni comercio. En pocas palabras no había futuro para la gente de esta región”, señaló.

Y destacó que su construcción fue gracias a la continuidad de la cuarta transformación, pues fue parte de un compromiso que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Celebró que pequeñas poblaciones como Bavispe y otros pueblos de la región, históricamente olvidadas, formen parte de la agenda nacional.

Durante su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que hubo 6 años de periodo neoliberal, muchos años de lucha, hasta que el pueblo de México decidió que hubiera una nueva era en México, “la era de la Cuarta Transformación”.

Destacó que el pueblo de México continúa luchando por justicia social, por soberanía e independencia, por democracia y por libertades.

“El pueblo en 2018 dijo basta y en 2024 dijo que siga la transformación”, afirmó y recordó que uno de los logros de la 4T es que más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

La presidenta destacó que fueron las acciones y programas emprendidos por la Cuarta Transformación lo que cambió la historia del país, entre ellos destacó el aumento al salario mínimo y programas del bienestar como la pensión a los adultos mayores, las becas para los jóvenes, apoyos a mujeres, entre otros.

“Cuando hay honestidad y amor al pueblo, siempre hay resultados”, concluyó.