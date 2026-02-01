Salida de Adán Augusto confirma vínculos con el crimen organizado: PRI

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno acusó que el gobierno morenista está rebasado (Graciela López Herrera)

La salida de Adán Augusto López de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado confirma los vínculos y participación del tabasqueño con el crimen organizado y la división que existe al interior del partido en el gobierno, afirmó la dirigencia nacional del PRI.

“Hay hechos claros de sus vínculos con el crimen organizado, de su participación, no solo de solapar y proteger desde las más altas esferas del gobierno por los señalamientos que hay de vinculación con los grupos criminales”, sostuvo el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno

Aseveró que los acontecimientos de las últimas semanas incluida esta salida de Adan Augusto-confirma una gran división en Morena pero sobre todo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum está rebasado y que Estados Unidos lo dobló y lo han obligado a este tipo de medidas.

“Tenemos un gobierno rebasado. Está claro que doblaron al gobierno con este tipo de acciones de obligarlos”, aseveró

MAS CAMBIOS

El líder priista vaticinó que más allá de la salida de Adán Augusto , se esperan más cambios en las próximas semanas o meses en la cúpula y el gobierno que encabeza Morena derivado de los vínculos de personajes de ese partido con el crimen organizado.

“No tengo mi bola de cristal, pero van a pasar muchas cosas en este país en las próximas semanas y en los próximos meses. Yo creo que este es el inicio de muchísimos cambios, no sólo de cambios al interior del gobierno, yo creo que como se dice en el argot político de aprietes de tuercas ¿Sabes cuál es el tema? Que los aprietes van a venir de afuera y aquí estaremos nosotros atentos para hacer opción para el pueblo de México”, aseveró

Acusó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha querido investigar a ninguno de los suyos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“lo que se tiene que hacer es investigar a los narcopolíticos de Morena que están vinculados al crimen organizado. Cuando el gobierno de Estados Unidos, cuando la clase blanca emite comunicados sobre la relación que hay y señalamientos del gobierno de México con el crimen organizado qué dicen es que los carteles del crimen organizado mandan en México”, recordó

TMEC EN DESVENTAJA

En este contexto, Alito consideró que México llegará en desventaja a la renegociación del T-MEC en los próximos meses con Estados Unidos y Canadá.

“México va a ir en desventaja a una negociación en el tratado comercial, primero trilateral y luego pueden haber bilaterales Estados Unidos y Canadá. México va doblado, hincado. Este gobierno es una vergüenza en el trabajo, en la Secretaría de Economía, una política exterior pésima”, advirtió