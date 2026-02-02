¿Hay clases el 5 de febrero en México? Esto dice el calendario de la SEP Conoce si habrá otro descanso para los niños este 5 de febrero; esto es lo que dice la SEP (Unsplash y SEP)

Con el descanso de los niños este 2 de febrero, conoce si también este jueves tampoco tendrán clases, esto es lo que dice el calendario de la SEP.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cada año comparte el calendario oficial del ciclo escolar correspondiente, en el que detalla las fechas importantes para los menores, como los días de vacaciones, días de sesiones de Consejos Técnicos Escolares o aquellos en los que no hay clases.

¿Hay clases el 5 de febrero de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, este jueves 5 de febrero de 2026 los niños tendrán clases de manera regular a pesar de que ese día se conmemora la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917.

¿Por qué habrá clases el 5 de febrero?

A pesar de que en el 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, esta celebración se suele recorrer al primer lunes de febrero, razón por la que este 2 de febrero los niños no tuvieron clases.

Debido a que se recorre la celebración del 5 de febrero, es que los niños pudieron tener el primer megapuente del 2026, dado que el descanso del lunes 2 de febrero se juntó con la sesión de Consejo Técnico Escolar del viernes 30 de enero.

Calendario escolar 2025-2026: ¿Qué días no hay clases en febrero?

Según lo establecido por el calendario oficial de la SEP, estos son los días que los menores del hogar no tendrán clases durante el mes de febrero:

Lunes 2 de febrero

Viernes 27 de febrero

El viernes 27 de febrero los niños no tendrán clases debido a que ese día se realizará la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar del año.

Como fechas importantes que marca el calendario escolar de la SEP durante febrero son las fechas de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027, las cuales se llevarán a cabo del 3 al 13 de febrero.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el 5 de febrero?

A pesar de que en el 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, este jueves tampoco es considerado como festivo por la Ley Federal del Trabajo.

Debido a que la Ley Federal del Trabajo también recorre este día festivo al primer lunes de febrero, razón por la que este 2 de febrero es considerado día de descanso obligatorio.