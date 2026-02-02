Otro “round” Alito-- Noroña tras salida de Adán Augusto; “changoleón apestoso”, fustiga

Alejandro Moreno acusó a Gerardo Fernández Noroña como “politicucho de cuarta” (La Crónica de Hoy)

La salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado desató una nueva confrontación verbal entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno y el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña quien acusó de miserable y malagradecido al priista por atacar al ex líder de los senadores morenistas tras dejar el cargo.

“Ya vieron al canalla y miserable de Alejandro Moreno Cárdenas. No le debe más que agradecimiento a Adán Augusto. Adán Augusto ha sido realmente gentil con ese ser miserable y deleznable llamado Alejandro Moreno Cárdenas. Y este solo responde con puñaladas por la espalda”, fustigó Fernández Noroña por las críticas que lanzó Alito a Adán Augusto a quien vinculó con grupos criminales

“Es un traidor a la patria y traidor al pueblo, un ser ruin”, remató Fernández Noroña tras calificar como un error la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado.

“Y salió a decir, este, tonterías, ¿no? Y la derecha va a celebrar como si hubiera ganado el mundial de fútbol, porque era uno de sus objetivos”, insistíó

Pero la respuesta del dirigente tricolor no se hizo esperar y de inmediato arremetió contra Noroña a quien calificó de “changoleón apestoso, bueno para nada” y migajero del poder

“ Antes de pronunciar mi nombre, lávate el hocico. Pinche narcopolítico de cuarta, arrastrado y migajero del poder”, fustigó

La ofensiva verbal escaló tras llamarlo “politicucho de cuarta” y a Adán Augusto de “solapador del crimen organizado”.

“Te proyectas cuando dices que le debo agradecimiento al narcosenador que tuvieron como coordinador de su bancada, @adan_augusto. Les dirigía un solapador del crimen organizado”, lanzó Moreno. El dirigente profundizó el tono: “No tienes dignidad, no tienes honor y mucho menos valor. Pobre politicucho de cuarta”, estalló Alito contra Noroña

Moreno recalcó sus acusaciones sobre la supuesta protección institucional de Morena a figuras ligadas con organizaciones criminales.

“Te revuelcas de ardor porque tú y todos los narcopolíticos de Morena han sido expuestos ante el mundo entero y señalados por mí y por el PRI, sin temor”, atizó

“No merecen andar por las calles con tranquilidad, porque ustedes, con sus alianzas con el crimen organizado, le arrebataron la tranquilidad al pueblo de México.” afirmó

“MORENA—agregó-- es el partido del crimen organizado y eso en México no tiene cabida. Convirtieron a nuestro país en un cementerio. Se van a ir porque México así lo decidió. Buenos para nada, criminales. Son una basura”, estableció