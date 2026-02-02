Tren Insurgente marca un hito en movilidad y calidad de vida para el Valle de México y Toluca: Delfina Gómez

La inauguración de la última etapa del Tren Interurbano México–Toluca “Insurgente” representa un hecho histórico para la movilidad y la calidad de vida de miles de familias del Valle de México, Toluca y el sur del Estado de México, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Mandataria estatal destacó que esta obra consolida un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente, diseñado para responder a las necesidades de quienes se trasladan diariamente por motivos laborales, educativos o familiares.

Delfina Gómez expresó su reconocimiento a la Presidenta de la República por concretar un proyecto de alto impacto social que conecta al Valle de México con el Valle de Toluca, dos de las zonas metropolitanas más grandes del país, mediante infraestructura de vanguardia y tecnología de punta.

Subrayó que el Tren Insurgente permitirá reducir de manera significativa los tiempos de traslado, disminuir el estrés cotidiano de las y los usuarios, así como contribuir a la reducción del tráfico vehicular y del impacto ambiental en la región.

Asimismo, recordó que en el Estado de México 2026 ha sido declarado como “El Año de las Obras”, por lo que reiteró la disposición de su gobierno para mantener una coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad de México y la Federación. Señaló que proyectos de esta magnitud reflejan el compromiso de los gobiernos de la transformación con el bienestar y la calidad de vida del pueblo.