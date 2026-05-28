Restricción a vapeadores, fortalece el mercado negro

Venta de vapeadores Mientras el mundo avanza en la regulación del uso de vapeadores, en México la prohibición constitucional ha fortalecido un mercado negro que vende estos productos a menores de edad, de dudosa calidad y una importante evasión fiscal (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Pese a la prohibición Constitucional del uso de vapeadores y cigarros electrónicos, la realidad es que el uso de este tipo de dispositivos ha prevalecido en personas menores de edad, así como la evasión fiscal, por la prohibición para que estos dispositivos sean comercializados de manera legal.

Aunado a lo anterior, está un importante incremento en el consumo del tabaco tradicional y detonado un “mercado negro” operado por el crimen organizado, señaló Juan José Cirión Lee, presidente de la asociación México y el Mundo Vapeando.

Refirió que antes de la prohibición constitucional, había negocios establecidos que con amparos, vendían dispositivos que importaban “cumpliendo con normas de calidad, pero ahora, todo se hace en la clandestinidad, en donde el gran ganador fue el crimen organizado, el cual contrabandea y vende principalmente este tipo de productos”, con lo que este mercado, se convirtió en un “jugoso regalo” que otorgó el gobierno mexicano.

Señaló que todos estos factores dieron pie a una “Tormenta Perfecta a favor del tabaquismo”, ya que, mientras que por un lado, se estima que continúan vapeando cerca de tres millones de personas en todo el país, ello pese a una política prohibicionista del gobierno mexicano, situación a la que se suma el hecho de que la compra de sustancias y dispositivos se realizan totalmente a través de canales informales, lo cual no garantiza ninguna calidad.

Juan José Cirión Lee, advirtió que ante la prohibición constitucional y un mercado negro que se detonó para la comercialización de estos productos sin regulación, los principales afectados han sido niños y adolescentes, quienes en el mercado negro adquieren productos sin regulación alguna, a diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, Canadá, España o Nueva Zelanda en donde el vapeo está regulado y sólo se venden dispositivos a adultos.

Enfatizó una persiste evasión fiscal, por impuestos que no se cobran en materia de importación, al Valor Agregado (IVA) y el Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En el 2022, dijo, en un contexto de casi un millón de consumidores en el país, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano estimó que regular el vapeo podría permitir recaudar cerca de 13 mil millones de pesos, de los cuales, 4 mil millones podrían ser transferidos a estados y municipios.

Respecto al repunte del tabaquismo, refirió que antes de la prohibición, 6 de cada 10 personas que vapeaban lo hacían como alternativa para abandonar el consumo de cigarros tradicional, como ocurre en Francia y Reino Unido en donde sus propios gobiernos utilizan a los vaporizadores como instrumento para combatir el tabaquismo.

Hoy, dijo, 3 de esas 6 personas que vapeaban regresaron al consumo de tabaco, derivado de lo complicado y arriesgado que resulta hoy en día encontrar dispositivos para vapear.

Ante tal panorama, Juan José Cirión Lee consideró que no hay elementos para celebrar en México el Día Mundial del Vapeo, ni tampoco el Día Mundial sin Tabaco (el 31 de mayo), en virtud de que en el país se crearon las condiciones para que repuntara el tabaquismo, pese a la extensa evidencia científica entregada a autoridades y legisladores, tras el primer decreto de febrero de 2020 en contra de los vaporizadores.

Comparó que en el contexto internacional, el año pasado, Chile autorizó la venta de vapeadores, calificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), como “un avance relevante” ya que por primera vez establece un marco normativo que regula su venta, publicidad y uso, incluyendo la prohibición a menores de 18 años, Argentina en abril pasado levantó la prohibición de vaporizadores y Estados Unidos recientemente decidió la reanudación de la comercialización de estos productos por parte de grandes cadenas farmacéuticas y la autorización de nuevos dispositivos con sabores por la FDA reflejan un enfoque basado en evidencia y supervisión regulatoria.

Señaló que en la gran mayoría de los países el vapeo ya está permitido o regulado; incluso hay regiones, como Japón, en donde el consumo de tabaco va claramente a la baja por el uso de dispositivos electrónicos o Suecia, que ya son declaradas libres de humo de tabaco, tendencia a la que se está sumando Sudamérica, mientras en México se prohibió a nivel constitucional.