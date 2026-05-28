¿Piensa en la presidencia? Esto dijo Omar García Harfuch sobre estar en la boleta en las elecciones de 2030

¿Omar García Harfuch para presidente? Esto dicen tanto las encuestas como el propio Secretario de Seguridad. (cuartoscuro)

Omar García Harfuch podría ser uno de los candidatos más fuertes de Morena para la presidencia en 2030. Sin embargo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana descarta dicha posibilidad.

🚨 Omar García Harfuch arrasa en la carrera presidencial de Morena rumbo al 2030



El titular del gabinete de Seguridad aparece como el perfil más fuerte dentro del partido guinda con 35.3% de las preferencias, muy por encima de Marcelo Ebrard y Clara Brugada.



📊 La encuesta… pic.twitter.com/pGgwacVoLO — PollsMX (@PollsMX_) May 28, 2026

¿Qué dicen las encuestas sobre una posible nominación presidencial de García Harfuch?

Según encuestas realizadas por Enkoll para El País y también por Arias Consultores, García Harfuch es uno de los posibles candidatos de Morena a la presidencia con más aprobación actual.

El secretario lleva una ventaja considerable sobre nombres como Marcelo Ebrard, Secretario de Economía y uno de los candidatos de Morena en las elecciones pasadas, y Clara Brugada, alcalde de la Ciudad de México, puesto que por lo general resulta en mayores posibilidades de ser elegido como candidato. El resto de posibles aspirantes —que incluyen a María Luisa Alcalde y Andrés López Beltrán— están muy por abajo en las encuestas.

🚨#Exclusiva | “Sí lo descarto porque soy secretario de Seguridad”: Omar García Harfuch (@OHarfuch) no se ve en la boleta presidencial de 2030.



“Un secretario de Seguridad pues no hay manera que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la señora… pic.twitter.com/hNoGOMIBY1 — Azucena Uresti (@azucenau) May 28, 2026

¿Qué dice García Harfuch sobre posible nominación a la presidencia de México?

A pesar de su popularidad entre los votantes, lo cual le aseguraría una buena probabilidad a ser elegido como presidente, el actual Secretario de Seguridad descarta la posibilidad de estar en la boleta presidencial.

En una entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, García Harfuch aseguró que su prioridad está en la seguridad. «Si hay un trabajo que no permite una agenda paralela, pues es la Secretaría de Seguridad», dice el Secretario de Seguridad. Califica de irresponsable con su equipo en la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPG) el pensar en un campaña política para 2030. Afirma su compromiso a la agenda de seguridad de la presidenta hasta que ella lo disponga.

García Harfuch atribuye su popularidad a que él es el encargado de presentar los logros del Gabinete de Seguridad. Señaló que los miembros de los diferentes cuerpos de seguridad son los que «verdaderamente ejecutan la estrategia nacional de seguridad».