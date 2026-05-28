Industria farmacéutica invertirá 21 millones de pesos para desarrollar el sector salud

David Kershenobich FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

El secretario de salud, David Kershenobich Stalnikowitz, dio a conocer que la industria farmacéutica va a destinar 21 mil millones de pesos con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial del sector salud en México.

Para ello, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvieron presentes representantes de distintas firmas globales de la salud. Una de esas empresas fue Abbott; corporación con planta y oficinas en la Ciudad de México que se especializa en la atención médica del desarrollo de diagnósticos, dispositivos médicos y productos nutricionales.

El vocero de la empresa, Edgar Romero, explicó que el proyecto de inversión de una instalación de 20 mil metros cuadrados en Querétaro tiene un presupuesto de 3,500 millones de pesos, lo que para el año 2030 va a generar 1,200 empleos directos, además de que ampliará la producción de dispositivos médicos. “Estos dispositivos médicos son utilizados en el diagnostico de trastornos de ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular que si no se trata puede reducir la calidad de vida de los pacientes”, añadió Romero.

Oswaldo Bernal, director general de Bristol Myers Squibb (empresa líder en la inmunoterapia para destruir células cancerosas), por su parte comentó que el proyecto de inversión de la empresa de casi mil millones de pesos busca mejorar la calidad de vida de los pacientes en aéreas como la oncología, hematología, inmunología, enfermedades cardiovasculares y en la neurociencia. El enfoque del proyecto es el fortalecimiento de la soberanía sanitaria de México por medio de la ampliación y de la inversión en investigación clínica. Asimismo, en los próximos cuatro años generará 380 empleos directos y 65 indirectos.

El año pasado, Grupo Neolpharma que se especializa en la fabricación de medicamentos genéricos, anunció la construcción de una planta en Morelos y el 28 de mayo del año presente, con una inversión de 750 millones de pesos van a abrir otra central en Toluca que generará 250 empleos directos y 900 indirectos. La directora general de Neolpharma, Luz Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco, agrego que la empresa está comprometida con el cuidado del medio ambiente, por lo que también se encuentran invirtiendo en energía solar. La planta de Toluca, igualmente va a exportar a Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá.

La inversión de la empresa líder de autocuidado y salud cotidiana, Opella, será de 2,300 millones de pesos, lo que va a permitir que se amplié y se modernice la planta que tienen en Ocoyoacac, explicó el director general Luis Soares. De está manera se va a poder asegurar el abasto nacional, pero también exportar productos mexicanos a distintos países. “Más de la mitad de la inversión está destinada a nuestra nueva línea de producción de Enterogermina”, aclaró Soares.

La farmacéutica de Grupo Empresarial Ángeles, Laboratorios Kener, presentó la propuesta económica más alta de la estrategia, esto debido a que en julio del 2025 anunciaron una inversión de 5,180 millones millones de pesos y al añadir nuevas iniciativas estratégicas por 5,360 millones de pesos alcanzaron una consolidación de 10, 540 millones de pesos. El primero de los tres proyectos que forman parte del plan de Laboratorios Kener es la expansión de la planta de Toluca con una inversión adicional de 550 millones de pesos en productos inyectables de alto volumen. En segundo lugar se encuentra la planta 2 de Hemoderivados; que es una coinversión estratégica con el gobierno de México por mil 350 millones de pesos. Por último, en una alianza con una transnacional la Planta de Biotecnológicos va a tener una inversión de 3 mil 460 millones.

La empresa cien por ciento mexicana Liomont cuenta con tres de las plantas farmacéuticas más modernas de América Latina. El director de Biotecnología y Vacunas de Liomont, Sergio Valentinotti, enfatizó en que el objetivo es que México fortalezca su autosoberania sanitaria, lo que quiere decir que el país tenga la capacidad de desarrollar y producir los medicamentos y las vacunas que su población necesita. En los próximos cinco años la empresa va a invertir más de 4 mil millones de pesos para ampliar su infraestructura y capacidades tecnológicas. Esto incluye, en el Estado de México, la construcción de una planta de sólidos orales y la ampliación de inyectables medicamentos biotecnológicos y vacunas. Por otro lado, en la Ciudad de México se va a ampliar su planta de producción de biofármacos y vacunas, además de la construcción de una planta de síntesis y encapsulación de ARN mensajero. “Estas inversiones generarán 370 empleos directos de alta especialidad, que se sumarán a los mil 700 colaboradores que ya integran Leomont, además de 400 empleos directos altamente calificados”, añadió Valentinotti.

La inversión de más de 2 mil millones de pesos de la multinacional francesa Sanofi, busca que México pueda producir, distribuir y responder a la demanda de la población al tratamiento de la diabetes. “En este contexto la construcción de una planta de insulinas marcaría un punto de inflexión”, expresó Paola Martorelli, directora de asuntos corporativos de Sanofi México. En la nueva fábrica se va a llevar a cabo todo el proceso de formulación, llenado y envasado para poder construir insulinas basales de primera y segunda generación e insulina rápida. Su puesta en marcha podría cubrir el cien por ciento de las demandas de los pacientes mexicanos.

Por último, el represéntate de la firma Bayer Daniel Londero, compartió una inversión de 150 millones de pesos en estudios clínicos que involucran desde instituciones privadas hasta a instituciones públicas (Instituto de Cancerología, Hospital Universitario de Monterrey, Instituto Nacional de Pediatría, entre otro). En Julio va a dar inicio un estudio observacional en dos unidades familiares del IMSS, distribuidas en ocho estados. Para este proyecto se han destinado 15 millones de pesos.