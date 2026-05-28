Trabajadores del IMSS participaron en el Concurso Nacional de Crónica

Concurso Nacional de Crónica del IMSS Trabajadores respondieron a la convocatoria del IMSS para participar en el Concurso Nacional de Crónica, compartiendo sus vivencias relacionadas con los sismos de 1985, 2017 y 2022. Se premiaron a las 10 mejores crónicas, de un total de 153 participantes. Las obras serán incluidas en un libro digital próximo a publicarse

El Instituto Mexicano del Seguro Social, realizó el Concurso Nacional de Crónica IMSS, con motivo del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a través del cual personal activo y jubilado compartieron vivencias relacionadas con los sismos de 1985, 2017 y 2022 y con sus textos conforman un legado que permitirá preservar lecciones aprendidas y transmitirlas a futuras generaciones.

“A través de la crónica el IMSS fomenta la reflexión colectiva, fortalece la conciencia preventiva y reconoce el valor humano e institucional de quienes han contribuido desde distintos ámbitos a la construcción de un país más preparado y resiliente”: Borsalino González Andrade, director de Administración del instituto.

En el Teatro “Juan Moisés Calleja García” del IMSS, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la ceremonia de premiación -otorgados por Fundación IMSS-, a las tres mejores crónicas y reconocimientos a siete trabajadores por sus destacadas obras.

Los 10 textos serán incluidos en un libro digital próximo a difundirse, como parte de la memoria colectiva y el impulso a la prevención de riesgos.

González Andrade, resaltó que conmemorar la creación del SINAPROC es un ejercicio de memoria y compromiso institucional que reconoce la consolidación de un modelo de coordinación para la prevención y atención de riesgos que es fundamental para salvaguardar la vida, salud y seguridad de quienes laboran en el IMSS o acuden a recibir sus servicios.

El Concurso Nacional de Crónica, enfatizó, se convirtió en un espacio para recuperar experiencias, aprendizajes y testimonios que han dado forma a la cultura de la Protección Civil.

“A través de la crónica el IMSS fomenta la reflexión colectiva, fortalece la conciencia preventiva y reconoce el valor humano e institucional de quienes han contribuido desde distintos ámbitos a la construcción de un país más preparado y resiliente ante las ocurrencias de eventos externos”.

Asimismo, subrayó que la reducción de riesgos de desastres es una política pública transversal en el IMSS, que ha impulsado desde su llegada el director general, Zoé Robledo, por lo cual se ha ampliado la prevención no solo en temas vinculados a la salud, sino también con un enfoque de conservación para atender hechos intempestivos, ya que nuestro país enfrenta diferentes tipos de fenómenos naturales durante todo el año.

La titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil del IMSS, Elizabeth Hernández Borges, destacó que el Instituto llevó a cabo el Concurso Nacional de Crónica como una forma distinta de promover la cultura de la autoprotección; en un periodo de cinco semanas se recibieron 153 textos de personal del IMSS de todo el país, con una destacada participación de jubilados, quienes contaron sus vivencias en los sismos.

En su mensaje, el titular de la Unidad de Prestaciones Sociales, Luis Iván Camacho Morales, apuntó que el concurso fue una iniciativa que invitó a reflexionar sobre uno de los procesos institucionales y sociales más importantes en la historia de México para la construcción de una cultura de prevención y solidaridad.

“Como integrante activo del SINAPROC, el IMSS no solo garantiza la continuidad de servicios médicos y administrativos en situaciones críticas, también impulsa permanentemente acciones de capacitación, prevención y protección. Uno de los aspectos más valiosos de esta conmemoración es reconocer que la prevención también se construye desde la memoria y la cultura”, enfatizó.

A su vez, la presidenta de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, María de Jesús Real García Figueroa, felicitó al Instituto “por provocar este tipo de concursos tan sensibles y con causa para seguir preparándonos en cuestión de Protección Civil. Ser jurado de una crónica tan profunda, que nos mueve algunos recuerdos en fenómenos naturales, fue un privilegio y una gran responsabilidad”.