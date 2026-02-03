Las remesas a México caen un 4.6% en 2025 por las políticas migratorias de Trump

Remesas en retroceso Las remesas es, con diferencia, la principal fuente de divisas de México, por delante del turismo y del petróleo (EFE)

Las remesas recibidas en México durante el 2025 sumaron 61,791 millones de dólares, según información del Banco de México (Banxico), un retroceso de 4.6% en relación a 2024, último año del gobierno de Joe Biden, cuando se registró un récord de 64,746 millones de dólares. Detrás de esta fuerte caída, está la cruzada antiinmigrante que emprendió Donald Trump, tras regresar a la Casa Blanca hace un año, así como la aplicación de aranceles a las remesas.

Aunque en diciembre de 2025 las remesas se incrementaron un 1.9% interanual, hasta sumar 5,322 millones de dólares, única alza mensual del año, no ha sido suficiente para la caída anual, que rompe así una racha de 11 años de incrementos.

Por otro lado, el número total de operaciones se redujo un 5,5 % al caer a 157,74 millones en 2025, con el 99% de los envíos hechos de forma electrónica, no obstante, la remesa promedio del año se elevó un 1% hasta los 397 dólares.

Rompe racha de incrementos

Las remesas comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia de la covid-19, en marzo de 2020, y suponen la principal fuente de ingresos externos para el país, que alcanzó un récord en 2024 con 64,745 millones de dólares, un aumento del 2.3%, respecto a 2023.

En junio pasado, el Gobierno de EU anunció un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México y criticó la medida adoptada por la Administración Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Principal fuente de divisas

A pesar de la caída, las remesas familiares siguieron siendo en 2025, la principal fuente de divisas de México, superando ampliamente los ingresos por turismo (30,000 millones de dólares) y las exportaciones petroleras (20,000 millones).

México es el segundo mayor receptor de remesas del mundo, después de la India, según el Banco Mundial.

Desplome de las remesas enviadas desde México

Por otro lado, Banxico informó de que los residentes en México enviaron al exterior remesas por 1,183 millones de dólares en 2025, una contracción anual del 9.6%.

Los datos se divulgan tras revelarse en enero un crecimiento del 0,5 % del producto interior bruto (PIB) de México en 2025, con lo que se recuperó de dos trimestres al hilo con caídas y el país libró una recesión.