Profeco coloca sellos de suspensión a cinco casas de empeño

Como parte del desarrollo del Programa de Verificación y Vigilancia “Casas de Empeño y Entidades Comerciales 2026” que se lleva a cabo durante la cuesta de enero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha colocado cinco sellos de suspensión en distintos establecimientos.

Las actividades de vigilancia iniciaron el 15 de enero y seguirán hasta el 13 de febrero. Los reportes hasta el pasado 28 de enero arrojaron que se realizaron 687 visitas de vigilancia a casas de empeño y 99 visitas de verificación de las cuales cinco derivaron en suspensión.

De los establecimientos que se hicieron acreedores a sello de suspensión, uno se colocó en EMP 19-2 Prestamil o Grupo Emnamex, en el estado de Chiapas, por no acreditar su contrato con constancia vigente.

Otro se situó en el comercio Deseas Dinero o Grupo Financiero Leocec, en el estado de Guanajuato, ya que no presentó de forma física el registro de casa de empeño.

En otras dos sucursales de Fácil Empeños, en Ciudad de México, se puso un sello en cada una de ellas por utilizar un contrato de adhesión que presenta diferencias contra el registrado ante Profeco.

El quinto sello se coloco a Multicompany Business Center, en Ciudad de México, por utilizar un contrato de adhesión que no se encuentra registrado ante la institución.

El programa está a cargo del personal de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor y de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, que vigila el cumplimiento de disposiciones de parte de casas de empeño y proporciona orientación a la población.

En el periodo que se reporta, además de las visitas de vigilancia y de verificación, se han puesto más de mil decálogos de los derechos de las y los consumidores y se han proporcionado 769 asesorías a quienes lo han solicitado en áreas de mayor afluencia.

La institución continuará con el desarrollo de este operativo y recuerda a la población que antes de acudir a uno de estos establecimientos es importante que verifique que cuente con su inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño de la Profeco.

Asimismo invita a denunciar irregularidades y presentar quejas a través de sus medios de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial, así como los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.