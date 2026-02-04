Huelga Monte de Piedad: ¿si ya terminé de pagar mi prenda, puedo recogerla?

Huelga en el monte de piedad Fotoarte: La Crónica

La huelga que comenzó el 1 de octubre de 2025 en el Nacional Monte de Piedad no solo abrió un conflicto laboral que ha mantenido cerradas más de 300 sucursales en todo México, sino que también ha generado incertidumbre entre miles de usuarios que dependen de este servicio financiero para conseguir liquidez o mantener sus bienes bajo resguardo.

Con más de 110 días de paro y sin una fecha clara de reapertura de oficinas, la pregunta principal para quienes tienen artículos empeñados es: ¿mis cosas están seguras? ¿Puedo pagar para no perderlas? ¿Cómo refrendo o liquido mi préstamo? Aquí te explicamos todo lo que debes saber de una manera clara y humana

¿Puedo recoger los objetos empeñados que ya pagué?

Tus bienes empeñados están resguardados, pero no puedes recogerlos aún.

Aunque las sucursales físicas del Monte de Piedad están cerradas por el paro laboral, todos los artículos que quedaron empeñados antes del cierre continuarán bajo resguardo en las bóvedas de la institución, y no corren riesgo de ser vendidos o subastados de inmediato por el simple hecho de que haya huelga.

Esto es importante: el paro no significa que tus pertenencias queden abandonadas o expuestas. La institución ha reiterado que mantiene la custodia de cada pieza hasta que se reanuden operaciones en las sucursales. Aunque no puedes acceder a tu artículo físicamente durante la huelga, tu derecho a recuperarlo permanece vigente cuando las oficinas reabran y tengas tus pagos cubiertos.

¿Mis prendas empeñadas están seguras durante la huelga del Monte de Piedad?

Sí. Todas las prendas permanecen bajo resguardo en las instalaciones de la institución y no serán vendidas inmediatamente por el cierre temporal.

Pagos y refrendos: cómo mantener al día los pagos sin sucursal abierta

El gran temor de muchos usuarios es que, si no pagan el refrendo o liquidan el préstamo, sus bienes puedan entrar en proceso de comercialización. La buena noticia es que sí puedes cumplir con tus pagos a través de canales alternativos, lo cual es clave para proteger tus artículos.

El gran temor de muchos usuarios es que, si no pagan el refrendo o liquidan el préstamo, sus bienes puedan entrar en proceso de comercialización. La buena noticia es que sí puedes cumplir con tus pagos a través de canales alternativos, lo cual es clave para proteger tus artículos.

Opciones disponibles para pagar mientras hay huelga

Mi Monte App o Mi Monte Web: desde la aplicación o el sitio oficial puedes consultar tus boletas próximas a vencer y pagar con tarjeta.

desde la aplicación o el sitio oficial puedes consultar tus boletas próximas a vencer y pagar con tarjeta. Transferencia SPEI: genera tu referencia de pago en la plataforma digital y realiza la transferencia desde tu banco.

genera tu referencia de pago en la plataforma digital y realiza la transferencia desde tu banco. Banamex o BancaNet: puedes pagar en sucursal o en línea mencionando la referencia de Monte de Piedad.

puedes pagar en sucursal o en línea mencionando la referencia de Monte de Piedad. Tiendas OXXO: con la referencia generada puedes pagar en efectivo presentando tu número de contrato.

¿Qué pasa si no puedo pagar antes de la fecha de vencimiento?

Mientras dure la huelga, la institución ha aplicado prórrogas en las fechas de vencimiento de las boletas y, en muchos casos, refrendos adicionales, incluso para contratos que ya habían alcanzado el número máximo de refrendos permitidos originalmente. Estas medidas buscan evitar que un usuario pierda su artículo por causa del cierre temporal.

No obstante, es crucial que revises con frecuencia tus fechas de vencimiento en línea y realices los pagos por los medios disponibles, ya que los términos de cada contrato pueden aplicarse al reiniciar operaciones y se generan intereses diarios si no se cumple con las obligaciones contractuales.

¿Puedo empeñar objetos durante la huelga?

Empeñar nuevos artículos no es posible mientras duren las protestas, debido a la suspensión de actividades presenciales, no es posible empeñar nuevos artículos y obtener un préstamo en este momento, ya que se requiere personal especializado para evaluar la prenda y otorgar el dinero en efectivo.

Esto significa que miles de personas que usualmente usan el Monte de Piedad para obtener dinero rápido se quedan sin esa opción temporalmente.

¿Cuándo acabaría la huelga?

Hasta el momento no existe una fecha oficial para el fin del paro de labores. Las negociaciones entre trabajadores y la administración continúan y no se ha anunciado un acuerdo definitivo.

Esto mantiene el cierre de sucursales y obliga a las personas a depender de canales digitales y métodos alternos de pago para cumplir con sus compromisos.