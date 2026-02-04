INCan fortalece la prevención y detección temprana del cáncer

Día Mundial contra el cáncer Con la incorporación deterapias dirigidas, biomarcadores moleculares, cirugía robótica, entre otras acciones, el Instituto Nacional de Cancerología fortalece la prevención y detección de cáncer en el país, ya que cada año atiende 8,800 nuevos pacientes

Con el objetivo de impulsar la prevención y detección temprana del cáncer, así como un acceso oportuno a tratamientos especializados, el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), ha logrado avances significativos con un sólido programa de investigación clínica, enfatizó el director general del instituto, Oscar G. Arrieta Rodríguez.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, este 4 de febrero, sostuvo que lo anterior, tiene como objetivo fundamental reducir la mortalidad por esta enfermedad.

El galeno resaltó que 4 de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse mediante la incorporación de un estilo de vida saludable y la reducción de factores de riesgo; este padecimiento representa en la actualidad la tercera causa de muerte por enfermedad en México, con alrededor de 96 mil defunciones anuales y más de 200,000 casos nuevos.

En este mismo sentido, sostuvo que el INCan, el principal centro de referencia oncológica del país, para mejorar el acceso a tratamientos innovadores de calidad, de han incorporado terapias dirigidas basadas en biomarcadores moleculares, cirugía robótica, radiocirugía estereotáxica, terapias biológicas personalizadas e inmunoterapia.

El doctor Arrieta Rodríguez resaltó que cada año el instituto –dependiente de la Secretaría de Salud-, otorga más de 280 mil consultas y recibe a cerca de 8,800 pacientes nuevos provenientes de todas las regiones del país; también ha realizado 62,000 sesiones de radioterapia, así como más de 6,500 cirugías, integrando atención médica de alta especialidad, investigación y formación de recursos humanos.

Aseveró que la misión del INCan, no es sólo brindar atención clínica, sino fortalecer la atención oncológica en todo el país por medio de la generación de conocimiento y formación de especialistas.

Prevención con servicios gratuitos

En materia de prevención, el INCan cuenta con servicios gratuitos de detección, como vacunación contra VPH y hepatitis, orientación nutricional, educación sexual y estudios de tamizaje, que deben aprovecharse de manera periódica, subrayó.

Signos y síntomas del cáncer

Recomendó que ante la sospecha de cáncer y la presencia de signos o síntomas persistentes como pérdida de peso inexplicable (o no asociada a dieta o ejercicio), sangrados anormales, bultos o masas, dolor continuo, cambios en lunares, tos persistente o alteraciones gastrointestinales, se debe acudir oportunamente a los servicios de salud y el primer nivel de atención es un punto clave para la detección temprana.

Asimismo, enfatizó que obesidad, sedentarismo y alimentación inadecuada tienen un impacto significativo en la incidencia de la enfermedad, así como el tabaquismo, que está asociado a más de 15 tipos de cáncer, de ahí la relevancia de dejar de fumar, la cual es una de las decisiones más efectivas para reducir el riesgo, ante ello, el especialista hizo un llamado a la población “a escuchar al cuerpo, acudir a chequeos regulares y adoptar estilos de vida saludables, recordando que la detección temprana salva vidas.