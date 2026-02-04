Mayra Galindo: el sistema de salud público está fracturado y saturado

AMLCC La directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC), Mayra Galindo señaló que el sistema de salud público está fracturado y saturado y ante los recortes presupuestales de los últimos años, los institutos operan con equipos que no funcionan, alta demanda y falta de medicamentos

La directora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), Mayra Galindo aseveró que el sistema de salud público de nuestro país “está fracturado y saturado, debido a los recortes presupuestales”, que se han venido aplicando en los últimos años.

Ello, sostuvo, no permite que haya una buena atención a las personas que viven diferentes tipos de cáncer en el territorio nacional.

Durante su intervención en el marco del conversatorio “Unidos por un Futuro sin miedo”, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer, que se conmemora este 4 de febrero, Galindo Leal insistió en que el sistema de salud está saturado “porque han recortado los presupuestos y los institutos nacionales (de Salud) han tenido hasta este 2026 unos recortes que han desfavorecido la atención en estas instituciones con poco personal, con equipos descompuestos, a los que no se les da mantenimiento o el que tienen no es el necesario y evidentemente está también la falta de acceso a medicamentos y este tipo de terapias que sin duda alguna son “la joya de la corona”.

Aunado a lo anterior, advirtió, está el incremento en el número de casos de cáncer en el país, enfermedad catastrófica que no sólo afecta al paciente, sino al resto de la familia, que muchas veces impacta en el patrimonio familiar económico de toda una vida, ante la necesidad de atender a quien presenta esta enfermedad.

Es importante mencionar que en el 2023 la mortalidad en el país por cáncer, se ubicó en 91,776 personas registradas por el INEGI, cifra que para el 2024, registró un incremento hasta de 95 mil personas muertas por esta enfermedad, siendo la leucemia la primera causa de muerte en niños de cero hasta jóvenes de 29 años, y en la actualidad sigue siendo la primera causa de muerte de cero hasta jóvenes de 19 años, integrándose además el cáncer colorectal y cáncer de testiculo en jóvenes.

En este sentido, Mayra Galindo subrayó el hecho de que, quienes mayores barreras enfrentan son las familias más vulnerables: aquellas que viven lejos, de escasos recursos y en consecuencia viven con un nivel de vida bajo, cerca de sus casas no hay hospitales, les cuesta mucho trabajo acceder a los estudios de prevención oportuna.

“Todos estos aspectos hacen que las personas lleguen tarde a un diagnóstico, así como un tratamiento oportuno.

“Tenemos -abundó-, al tiempo como una barrera muy importante, porque el hecho de llegar tarde sobre todo a la Ciudad de México para quienes viven en Estados aledaños a la Ciudad de México no llegan, o no saben a dónde ir, porque nuestro sistema de salud, ya es de todos conocido, está fracturado y saturado”, por los recortes presupuestales lo que ha ocasionado una desatención a la población que demanda este tipo de atención médica”, y no se debe perder de vista que el tiempo es oro, porque detectado a tiempo de cáncer puede ser curado.

Ante ello, en el conversatorio se dejó el claro que en la actualidad se ha venido registrando un incremento en el número de casos de cáncer, no sólo a nivel nacional, sino en todo el orbe, con la triste noticia de que muchos de los casos de cáncer pueden ser totalmente prevenibles, si se hace consciente a la gente, en primer lugar del autocuidado, y en segundo lugar, la importancia de evitar condiciones de riesgo como la obesidad y el sobrepeso, evitar el sedentarismo, así como algunos hábitos como el consumo del alcohol, el tabaco, ciertos alimentos ultra procesados.

Con la revisión médica periódica, es posible detectar a tiempo la mayoría de los diferentes casos de cáncer: mama, cervicouterino, de próstata, y una tendencia que se ha venido incrementando en los últimos años que es el cáncer de testículo, por lo que se hizo un llamado a los jóvenes en particular, a que, por encima de la vergüenza o miedo que puedan sentir, siempre será la mejor opción acudir a una revisión médica

En este sentido, la doctora Mafalda Mercedes Hurtado, especialista en endocrinología y metabolismo, lamentó que hasta un 70% de los casos de cáncer son detectados y/o diagnosticados en etapas tardías, es decir, cuando el cáncer ya se encuentra en estadios avanzados o ha hecho metástasis en otros órganos “y si se detecta a tiempo, hay una probabilidad hasta del 100% de ser curado”.