Fallece mamá del diputado Pedro Haces; “todo lo que soy lleva tu esencia”, se despide

CDMX — Luego de varios días hospitalizada, este jueves falleció la mamá del diputado y vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba.

Fue el mismo legislador quien compartió la lamentable y triste noticia a través de un comunicado

“Gracias por darme la vida, por tu amor incondicional y por cada enseñanza que sembraste en mí. Fuiste una gran madre, hermana, suegra y abuela; mi guía, mi fortaleza y mi mayor ejemplo. Todo lo que soy lleva tu esencia y tu cariño. Descansa en paz, mamá. Vuela en lo más alto del cielo.”

Familiares, amigos y colaboradores han expresado sus condolencias y acompañamiento en este momento.2

“La familia Haces agradece las muestras de cariño y solidaridad, así como el respeto a su privacidad”, se expresó en un comunicado.

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para armonizar las modificaciones a la Constitución, y se estableció que será obligatorio que ‘el patrón’ registrar electrónicamente la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo hora de inicio y de finalización, expuso el legislador morenista Pedro Haces Barba al fundamentar el dictamen de la Comisión del Trabajo.

Al pasado miércoles, el pleno camaral aprobó esta reforma en la que Haces Barba destacó que jornadas más largas no han hecho de México un país más productivo y todos lo hemos visto. Por el contrario, nos han colocado en una situación donde se trabaja mucho y se produce poco, expuso el diputado morenista Pedro Haces