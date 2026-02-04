Pemex dice que envió “muy poquito” petróleo a Cuba en 2025 y no aclara si seguirá enviando

Embargo petrolero El 9 de enero llegó a La Habana procedente de Coatzacoalcos el último petrolero con crudo mexicano: el Ocean Mariner, con 85 mil barriles (EFE)

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aseguró este miércoles que el envío de petróleo a Cuba fue de apenas 0.1% de las exportaciones y confirmó que la empresa estatal todavía mantiene un contrato comercial vigente con Cuba para el suministro de petróleo y derivados. Sin embargo, no aclaró si dicho contrato obliga a la compañía a seguir surtiendo petróleo a la isla, a riesgo de que caigan sobre México los aranceles con los que amenazó Donald Trump.

“El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo; Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0.1% de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito”, indicó Rodríguez Padilla en la conferencia de prensa diaria presidencial en medio de las presiones de Estados Unidos para frenar el suministro de crudo a la isla caribeña. Detalló, en este sentido, que el valor total de las exportaciones de crudo y petrolíferos a Cuba ascendió a 496 millones de dólares el año pasado y que los pagos se han realizado conforme a lo estipulado.

En cuanto a si seguirá Pemex surtiendo petróleo al régimen cubano, Rodríguez Padilla señaló que “es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido, es un contrato comercial normal, como el que tenemos con más de medio centenar de naciones”.

“Es un contrato abierto en función de sus necesidades; nos solicitan en función de nuestra disponibilidad”, aseguró, sin aclarar si el gobierno caribeño ha solicitado un nuevo pedido de petróleo después del 29 de enero, día en que Trump anunció aranceles a los países que manden petróleo a Cuba.

El 9 de enero llegó a La Habana procedente de Coatzacoalcos el último petrolero con crudo mexicano procedente de Coatzacoalcos, el Ocean Mariner, con 85 mil barriles.

Por otro lado, el director de Pemex enmarcó este suministro dentro de la política energética del Gobierno mexicano de priorizar el procesamiento interno del crudo.

“La política del presidente López Obrador fue muy clara: el crudo que se produce en México es para beneficio del mexicano”, señaló, al explicar que las exportaciones generales de Pemex están disminuyendo por el aumento del uso de crudo en las refinerías nacionales.

Sheinbaum rechaza opacidad en la ayuda a Cuba

Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, defendió el apoyo a Cuba tanto en términos comerciales como humanitarios y rechazó que exista opacidad en la relación bilateral.

“No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba”, zanjó.

Sheinbaum reconoció que el suministro energético se da en un contexto internacional complejo, luego de que Estados Unidos anunciara posibles sanciones comerciales.

No obstante, insistió en que México continuará con el respaldo humanitario: “Vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo”.

Sheinbaum sostuvo que el apoyo a Cuba trasciende gobiernos y partidos políticos y responde a valores arraigados en la sociedad mexicana.

“México no abandona a nadie. Ni a su pueblo ni a un pueblo que esté en sufrimiento”, aseveró.

Sin embargo, en días recientes México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria, sin indicar exactamente en qué consistirá este apoyo (con información de EFE y El País).