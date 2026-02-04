Pemex reduce 20 % su deuda y estabiliza producción con nuevo plan energético

La secretaria de Energía, Luz Elena García, presentó el Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035, una estrategia orientada a reformar los procesos de Petróleos Mexicanos y robustecer la seguridad energética del país, con énfasis en la estabilidad financiera y productiva de la empresa productiva del Estado.

Durante su intervención, García detalló que, gracias a la coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2025 se implementaron instrumentos financieros que permitieron reducir en 20 por ciento la deuda total de Pemex, lo que representa un hecho inédito para la empresa.

La funcionaria subrayó que estas medidas también permitieron estabilizar la producción petrolera durante 2025, asegurando el abasto de crudo suficiente para las refinerías del país, uno de los objetivos centrales del plan. “La producción actual permite abastecer con crudo suficiente a las refinerías del país”, afirmó.

Autoridades federales aseguraron que estos avances han fortalecido la credibilidad y solidez de Pemex de cara a nuevas inversiones previstas para 2026. Durante 2025, la empresa logró compensar la declinación natural de los grandes campos petroleros mediante un incremento de producción superior a los 122 mil barriles diarios.

Asimismo, Pemex ha optimizado la infraestructura de sus refinerías, lo que ha contribuido a mantener un margen de refinación positivo, con un promedio de 12 dólares por barril. Al respecto, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, afirmó que “la refinación es un negocio rentable en beneficio del pueblo de México”.

Rodríguez Padilla reiteró el compromiso de la empresa con el apoyo a pequeños productores agrícolas y presentó los proyectos estratégicos contemplados para 2026. En materia de hidrocarburos líquidos, la meta de producción es de 1.8 millones de barriles diarios, impulsada por proyectos como Zaap C, con 321 mil barriles diarios; Ixachi, con 56 mil; y Quesqui, con 47 mil barriles diarios.

En el rubro de gas natural, Pemex proyecta alcanzar una producción de 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios, mediante desarrollos estratégicos como Ixachi II, con mil millones de pies cúbicos diarios; Lakach, con 300 millones; y Burgos, con 254 millones de pies cúbicos diarios.

Con este plan, el Gobierno de México busca consolidar a Pemex como un pilar de la soberanía energética nacional y garantizar su viabilidad financiera y operativa en el mediano y largo plazo.