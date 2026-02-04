¿Quiénes son los mexicanos en la lista Epstein y qué podría pasar con ellos?

Archivos de Epstein Múltiples personalidades, empresarios y políticos de nuestro país aparecen mencionados en algunos correo, aunque no de una forma que los implique directamente con actividades criminales o ilícitas.

La reciente divulgación de más de 3 millones de páginas de documentos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso de Jeffrey Epstein, ha reavivado revelado nombres de millonarios, políticos y líderes de diferentes partes del mundo, incluido México.

Aunque la publicación de estos registros no equivale a una prueba de conducta criminal, en ellos figuran menciones a varias personalidades mexicanas destacadas del ámbito político, empresarial e intelectual. La presencia de sus nombres se limita a correos electrónicos, listas de distribución y referencias contextuales dentro de los archivos estos son algunos de los nombres más destacados

Carlos Slim Helú - Empresario mexicano

El nombre de Carlos Slim Helú, uno de los empresarios más adinerados de México, aparece en varios folios de los archivos, mayormente en correspondencia electrónica fechada en 2010, donde su nombre surge en intercambios de contexto social o económico entre Epstein y terceros.

Estas menciones se dan en correos que tratan de conversaciones sociales o logísticas y no se asocian directamente con ninguna investigación de tráfico sexual, abuso o conducta delictiva por parte de Slim.

Las autoridades judiciales de Estados Unidos y México no han anunciado ninguna acción penal contra Slim en relación con estos documentos, y expertos legales recuerdan que estar en un documento no constituye evidencia de delito.

María Asunción Aramburuzabala - Empresaria

Aramburuzabala, una prominente empresaria mexicana, también figura en un folio de los archivos, en este caso como asistente registrado a un evento cultural con presencia de figuras vinculadas a Epstein..

La mención sugiere una participación como invitada o figura dentro de listas de invitados a eventos; no hay indicación de conducta criminal ni de participación activa en actividades delictivas.

Al igual que con otras figuras empresariales, no existe ninguna investigación pública abierta con base en estos archivos.

Emilio Azcárraga Milmo y Paula Cussi - Televisa

Los registros también incluyen referencias al fallecido dueño de Teleivisa, Emilio Azcárraga Milmo y a su exesposa Paula Cussi, en el contexto de correos que describen una amistad o relación social con Epstein.

Se trata de intercambios de correos sin información que vincule estos nombres a delitos o actividades de carácter penal.

Expresidentes de México

Varios expresidentes de México también figuran en documentos del archivo desclasificado:

Carlos Salinas de Gortari aparece en un correo fechado en 2016 en el que Epstein menciona haber coincidido con él en un evento social con otros empresarios globales.

aparece en un correo fechado en 2016 en el que Epstein menciona haber coincidido con él en un evento social con otros empresarios globales. Ernesto Zedillo es citado en un documento descriptivo dentro de un listado de élites globales.

es citado en un documento descriptivo dentro de un listado de élites globales. Enrique Peña Nieto surge en archivos relacionados con listas de contactos o actividades públicas de su época.

En todos estos casos, las referencias corresponden a menciones de nombres en listas o correos relacionados con encuentros sociales o de negocio. No hay evidencia pública de que se investigue penalmente a ninguno de estos expresidentes por vínculos con Epstein.

Las autoridades judiciales tanto en México como en Estados Unidos no han anunciado procesos basados en estos archivos contra estas figuras, y expertos jurídicos insisten en que mención no es prueba de conducta delictiva.

Andrés Roemer - Intelectual y exdiplomático

Entre los mexicanos cuyo nombre aparece en los archivos se encuentra Andrés Roemer, un exdiplomático y escritor que actualmente enfrenta acusaciones por agresiones y abuso sexual en México. Su inclusión se basa en comunicaciones electrónicas donde solicita apoyo para eventos o actividades culturales.

A diferencia de las otras figuras mencionadas, Roemer ya enfrenta procesos legales en México por acusaciones de violencia sexual contra múltiples mujeres anteriores a la publicación de estos archivos.

Aunque la aparición de Roemer en los archivos no agrega cargos nuevos conocidos por Epstein, su situación legal en México ya incluye investigaciones y detención por presuntos delitos sexuales independientes de estos documentos.

¿Qué significan las menciones y qué implican?

Las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos han advertido expresamente que la aparición de nombres en los archivos liberados no implica culpabilidad, proceso penal ni condena, y que muchos registros son correos, listas o menciones sin contexto claro.

Incluso la propia institución señala que algunas referencias pueden provenir de datos no verificados, información de terceros o listados de contactos, y que la mera presencia de un nombre no constituye evidencia de delito.

Aunque la revelación de estos archivos ha generado atención mediática global y debates sobre transparencia y redes de poder en el entorno de Jeffrey Epstein, hasta el momento no existen procesos judiciales públicos basados en estas menciones a figuras mexicanas (con excepción de casos legales previos independientemente existentes). La aparición en los documentos es, en todos los casos conocidos, descriptiva, sin señalamiento formal de responsabilidad penal.