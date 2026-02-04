Relevo de tres consejeros del INE depende de reforma electoral, advierte Monreal

CDMX — En la víspera de conclusión de funciones de tres consejeros electorales, su relevo depende de la reforma electoral que aún no se presenta ante la Cámara de Diputados, señaló el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

El líder parlamentario explicó que hay tres hipótesis sobre el número de consejeros que deben conformar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), según las propuestas que se han conocido por parte de la comisión redactora de la iniciativa presidencial para la reforma electoral.

“El relevo de los tres consejeros electorales depende mucho de la reforma electoral, que es la que estamos esperando, porque hay tres hipótesis. Una es que se mantengan 11 consejeros. Otra, que se reduzca a nueve el número y la tercera que sean siete. Si se reduce a nueve, nada más se elige a un consejero. Si se reduce a siete, se tiene que eliminar a uno, y a quién se elimina, y si se mantienen los 11, pues si se tiene elegir a tres”, dijo Monreal Ávila.

El líder parlamentario también se refirió a la figura del fuero constitucional, si ésta debe permanecer o eliminarse de la ley.

“Yo tengo mis dudas sobre la eliminación del fuero, pero acataré lo que la mayoría de la bancada de Morena decida, y precisamente tengo mis dudas por casos como en Campeche, con los legisladores locales, que pueden enfrentar presiones de manera indebida por una autoridad”, expresó.