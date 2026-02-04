Secuestran a otras seis personas en Sinaloa; ahora en Mazatlán

Turistas secuestrados Fueron levantados en Mazatlán (X @Eco1_LVM)

Un nuevo secuestro múltiple fue reportado en Sinaloa, esta vez en el norte de Mazatlán, donde seis personas fueron privadas de la libertad la noche del martes; dos de ellas ya fueron localizadas con vida, una mujer y una niña; mientras cuatro hombres permanecen desaparecidos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Según el reporte estatal, entre las víctimas se encontraban cuatro hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad. Tras un operativo de búsqueda, las autoridades localizaron a la mujer y a la niña con vida en la sindicatura de El Habal, en el municipio de Mazatlán.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias de su liberación ni sobre el estado de salud de ambas personas.

¿Quiénes son las personas secuestradas?

Las autoridades informaron que los cuatro hombres que siguen desaparecidos fueron identificados como Óscar de 30 años, Omar Alexis de 30, Javier de 25 y Gregorio de 18 años. Todos son originarios del Estado de México.

Las labores de búsqueda continúan para dar con su paradero, sin que se haya informado sobre avances en la investigación.

El secuestro se produjo pocas horas después del arranque del operativo especial de seguridad con motivo del Carnaval de Mazatlán 2026.

Este caso ocurre después del secuestro de al menos 10 trabajadores mineros en Pánuco, una comunidad serrana del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. El grupo fue sacado por la fuerza el viernes 23 de enero por hombres armados de un campamento minero. La zona minera pertenece a la empresa canadiense Vizsla Silver y hasta el momento no han sido localizados.