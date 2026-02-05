Aeropuertos y Servicios Auxiliares da capacitación a más de 11 mil 800 profesionales del sector aeronáutico durnate 2025

En el CIIASA se impartieron 912 cursos de capacitación técnica especializada

Durante 2025, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) impartió 912 cursos de capacitación técnica especializada en sus instalaciones y en las de las empresas solicitantes en beneficio de 11 mil 834 personas a través de su Centro Internacional de Instrucción (CIIASA).

Con un cúmulo de 12 mil 728 horas efectivas, este centro aplicó 495 cursos de instrucción especializada en línea, como el programa de estudios de Formación de Sobrecargos, que logró culminar la instrucción de la Primera Generación de Sobrecargos ASA.

Los estudiantes contaron con preparación teórica y práctica con los estándares más altos a nivel internacional, además de conocimientos, capacidades y habilidades para la protección de la integridad de los pasajeros y tripulación de cabina de vuelo, así como formación en aerodinámica, meteorología, transporte de mercancías peligrosas, servicios a bordo, primeros auxilios y procedimientos de emergencia, entre otros.

Para 2026 el CIIASA ofrecerá una amplia gama de diplomados, cursos y talleres, tanto presenciales como en línea en áreas clave como Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC), Seguridad Operacional (SAFETY) y Factor y Desarrollo Humano (FDH), y capacitación técnica aeronáutica.

Estos programas y cursos estarán actualizados y serán impartidos por instructores altamente calificados, con reconocimiento y acreditación por parte de la AFAC y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entre otros.

Para este año se espera la culminación de la segunda generación de sobrecargos de aviación del CIIASA, así como la apertura de nuevos ciclos de formación en la materia.