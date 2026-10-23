INFONACOT coloca bonos sociales por 5 mil 750 mdp para financiar créditos a mujeres

Fonacot

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) colocó certificados bursátiles por 5,750 millones de pesos mediante dos emisiones de bonos sociales con enfoque de género, cuyos recursos se destinarán a financiar créditos de nómina para mujeres trabajadoras de los sectores público y privado.

La operación se realizó en dos series, con plazos de tres y cinco años, y alcanzó las sobretasas más bajas históricas para el Instituto. Además, recibió posturas de inversionistas por 12,323 millones de pesos, más del doble del monto colocado.

De acuerdo con el organismo, los recursos permitirán fortalecer el acceso al financiamiento de las mujeres que laboran en la economía formal, a través del Crédito Mujer Efectivo, producto que ofrece una tasa de interés desde 8.9% anual, que el Instituto identifica como la más baja del mercado.

La directora general del INFONACOT, Wendolyne Retana Alarcón, señaló que el organismo busca contribuir a la inclusión financiera y la movilidad social de las trabajadoras.

“Somos un habilitador estructural de inclusión financiera y movilidad social. Me llena de orgullo poder contribuir a trasladar a las mujeres esquemas que permitan, a través de nuestro programa de financiamiento, cerrar la brecha de género”, afirmó.

Buscan ampliar el acceso al crédito

El Instituto reportó que la participación de las mujeres en la colocación de créditos aumentó de 34% en 2017 a 39% en 2025, como parte del crecimiento de su presencia entre las personas que acceden a estos financiamientos.

En cuanto a las condiciones de la emisión, la sobretasa de la serie a cinco años disminuyó de 79 a 73 puntos base sobre el bono gubernamental M5, mientras que la correspondiente a la serie a tres años pasó de 60 a 59 puntos base sobre la TIIE de fondeo a 28 días.

El INFONACOT destacó que estas condiciones representan sus mejores resultados históricos en el mercado bursátil y atribuyó el desempeño a sus resultados operativos y a su solidez financiera. Según el organismo, las condiciones obtenidas contribuirán a optimizar sus costos de financiamiento y a mantener su capacidad para ofrecer créditos a las familias trabajadoras.

El coordinador general de Crédito y Finanzas y encargado de la oficina de la Subdirección General de Finanzas, Rodolfo Liaño Gabilondo, indicó que la demanda registrada refleja el interés de los inversionistas por instrumentos de deuda con objetivos sociales.

“El resultado de la demanda en la colocación del papel de FONACOT en el Mercado de Valores confirma el apetito por parte de los inversionistas, ya que el propósito y actividad natural del Instituto se apega a los estándares de la emisión de deuda etiquetada con un fin social”, expresó.

Las emisiones se realizaron bajo el Marco de Referencia para Bonos Sociales del Instituto, actualizado en septiembre de este año y que cuenta con una opinión independiente favorable de HR Ratings.

Asimismo, obtuvieron calificaciones AAA(mx) de Moody’s y HR AAA de HR Ratings, indicadores que, de acuerdo con el organismo, respaldan su calidad crediticia y solidez financiera.