SAT actualiza esquema de citas web: puedes agendar 10 nuevos servicios disponibles

SAT actualiza esquema de citas web. CIUDAD DE MÉXICO, 07JULIO2025.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) impone nuevas sanciones a quienes reciben préstamos de familiares o amigos, aplicando una fiscalización distinta ante las multas. La Secretaría de Hacienda está cada vez más estricta y pone ahora la lupa en un grupo grande de usuarios con operaciones bancarias "tradicionales" o "normales", por lo que es esencial que los contribuyentes estén atentos a sus demás obligaciones fiscales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció este viernes 23 de octubre una actualización de su esquema de citas electrónicas, mediante el cual los contribuyentes podrán solicitar atención para 10 servicios relacionados con auditoría, comercio exterior y recaudación, sin necesidad de acudir previamente a una oficina para programar su visita.

La medida forma parte del Plan Maestro 2026, una estrategia que busca modernizar la atención tributaria y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto de personas físicas como morales.

¿Cuáles son los 10 nuevos servicios que puedes agendar en el SAT?

De acuerdo con la información difundida por el organismo tributario, las nuevas opciones están distribuidas en tres áreas administrativas: Auditoría, Comercio Exterior y Recaudación. Los servicios permiten solicitar atención especializada para resolver dudas y realizar gestiones fiscales que anteriormente requerían otros canales de atención.

Los 10 servicios incorporados al esquema de citas del SAT son los siguientes:

Auditoría

Orientación en materia de devoluciones de IVA e ISR. Orientación sobre restricción y revocación de sellos digitales.

Comercio Exterior

3. Solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente derivadas de operaciones de comercio exterior.

Recaudación

Orientación sobre adeudos, multas y cobranza. Orientación sobre restricción y revocación de sellos digitales. Reducción de multas y recargos de contribuciones federales. Pago de adeudos en parcialidades o de manera diferida. Líneas de captura para el pago de créditos fiscales. Aplicación de estímulos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación. Orientación sobre garantías del interés fiscal e información de adeudos fiscales.

Cabe señalar que la orientación sobre restricción y revocación de sellos digitales aparece en dos áreas distintas, por lo que el SAT contabiliza 10 opciones de atención, aunque uno de los servicios se repite dentro de diferentes categorías administrativas.

¿Cómo agendar una cita en el nuevo portal del SAT?

Los contribuyentes interesados en solicitar alguno de los nuevos servicios podrán hacerlo mediante CitaSAT, la plataforma oficial para reservar, consultar y cancelar citas. El organismo también dispone de un calendario informativo para revisar la disponibilidad de espacios en sus diferentes oficinas del país.

Para programar una cita, es necesario seguir estos pasos: