Hervidero por caso Chihuahua: los casinos del exfiscal, la reunión Sheinbaum-Maru... y los señalamientos contra Montiel

Hervidero en Chihuahua El operativo donde fallecieron dos agentes de la CIA provocó tensiones entre la gobernadora Maru Campos y el Gobierno de Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro)

Un operativo de la CIA en México acontecido en abril pasado terminó provocando una de las mayores crisis políticas del sexenio, al confrontar al estado opositor de Chihuahua contra la federación, en un jaloneo que ya tuvo consecuencias judiciales... así como señalamientos de corrupción y acusaciones de presuntos vínculos de Morena con el narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que en septiembre sostuvo un encuentro con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en un pequeño salón que hay en el aeropuerto de Ciudad Juárez, donde esta responsabilizó a su exfiscal general, César Jáuregui, por el ingreso de agentes estadounidenses al operativo en el que murieron dos elementos de la CIA en la Sierra Tarahumara y por presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres.

En la conversación con la titular del Ejecutivo, donde ambas se alzaron la voz, la mandataria panista también aprovechó para acusar a la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, de tener vínculos con el crimen organizado, relató la presidenta en su conferencia matutina de este viernes 23 de octubre.

Ante estos señalamientos, Sheinbaum informó que le pidió a Maru Campos que presentara toda esa información ante la Fiscalía General de la República (FGR).

👆 Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum describió algunos momentos en su reunión con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. La mandataria aclaró que no hizo señalamientos personales a la gobernadora, sino todo sobre la Ley de Seguridad Nacional, y le sugirió presentar ante la Fiscalía General de la República las pruebas sobre el ex fiscal César Jaúregui. 📹 Gobierno de México #Sheinbaum #MaruCampos #Chihuahua — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 23, 2026

Fiscalía confirma reunión con Maru... y Ariadna Montiel revira

Horas después, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, informó que en días pasados, tras la instrucción de Sheinbaum, Maru Campos sostuvo una reunión con la dependencia, en donde les comunicó que aportaría más pruebas en contra de Jáuregui, lo que derivó en la apertura de una nueva línea de investigación en contra del exfuncionario, quien ya fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria.

“Ella me comentó en aquel momento es que quien había tenido la responsabilidad de todo lo que ya sabemos que sucedió en Chihuahua con la intervención de agentes extranjeros era su ex fiscal”, aseguró la fiscal Godoy.

“Que (Jáuregui) era una persona corrupta, que tenía casinos, que tenía prestanombres, que nos iba a dar la información y eso desde luego hace que la Fiscalía abriera una nueva línea de investigación”.

En tanto, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, atajó los señalamientos de Maru Campos en su contra y reviró: ella y su Gobierno violentaron la soberanía nacional.

“Chihuahua tiene un pueblo hermoso, valiente, noble y leal. Lástima que tenga una gobernadora totalmente distinta a esos valores de los chihuahuenses: es lo contrario a su pueblo, actúa cobardemente, es mitómana y se conduce con una gran deslealtad hacia sus gobernados, a la patria e incluso a sus amigos”, enfatizó la líder del partido guinda.

Rechazo categóricamente las acusaciones sin sustento de la panista @MaruCampos_G. Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes. No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad, que lo único que buscan es distraer la atención de lo verdaderamente importante: usted y su gobierno han violentado la Soberanía Nacional. Me enorgullece que una persona como María Eugenia Campos me señale, porque eso me pone al otro lado de lo que ella es y representa: la corrupción, el privilegio, la deslealtad. Eso es lo que a ella la caracteriza. #Chihuahua y todo México merecen saber qué papel desempeñaron agentes estadounidenses de la #CIA en un operativo realizado en territorio nacional, quién autorizó su participación y quién es el o la responsable de la vulneración de nuestra soberanía. Chihuahua tiene un pueblo hermoso, valiente, noble y leal. Lástima que tenga una gobernadora totalmente distinta a esos valores de los chihuahuenses: es lo contrario a su pueblo, actúa cobardemente, es mitómana y se conduce con una gran deslealtad hacia sus gobernados, a la patria e incluso a sus amigos. Quien traiciona a la patria y a sus amigos acabará traicionando a todos. Por mi parte, siempre con la frente en alto, del lado del pueblo y de los que menos tienen, he trabajado por sacar de la pobreza a miles de chihuahuenses que habían vivido en el abandono, especialmente para el pueblo rarámuri al que su gobernadora desprecia. Resistiremos los embates del panismo rancio y su gobierno en Chihuahua y, por supuesto, pronto llegará la transformación a Chihuahua, porque su pueblo y su gente merecen un gobierno a la altura de su pueblo grandioso. #PorLaDefensaDeLaSoberanía #PrimeroLosPobres — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 23, 2026

Sheinbaum revela qué le dijo Maru Campos sobre César Jáuregui

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum relató que en septiembre sostuvo una conversación privada con Maru Campos, en la que ambas se alzaron la voz, tras la crisis política generada por el caso del operativo en Chihuahua.

La presidenta afirmó que la gobernadora le aseguró que quien tenía la responsabilidad de lo ocurrido era César Jáuregui, entonces fiscal estatal.

Según Sheinbaum, Campos también le habló de presuntos actos de corrupción atribuidos a su excolaborador, entre ellos la existencia de casinos y el uso de prestanombres.

La mandataria federal explicó que, tras escuchar esos señalamientos, le respondió que debía presentar la información ante la Fiscalía General de la República para que fuera investigada.

“Levantamos la voz en algún momento, sí, las dos. Ella me reclamó de: ‘¿por qué la había acusado yo de traición a la patria?’”, narró la presidenta Sheinbaum.

“Yo le dije: ‘no’. Le dije: ‘tiene que investigarse, porque entraron agentes extranjeros a México sin el permiso y acorde con la Ley de Seguridad Nacional’. Cuando yo le dije: ‘es que entraron agentes’, ella me dijo: ‘no fui yo, fue mi exfiscal’”.

Y Morena defiende a Montiel

Tras los señalamientos de la gobernadora de Chihuahua contra Arianda Montiel, las y los gobernadores morenistas emitieron un pronunciamiento para solidarizarse y defender a la dirigente de su partido.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que no considera que la exsecretaria de Bienestar tenga vínculos con el crimen organizado.

El legislador sostuvo que, si existen pruebas, deben presentarse ante el Ministerio Público y calificó a Montiel como una dirigente honesta y comprometida con su movimiento.