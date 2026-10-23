Sheinbaum defiende la Beca Benito Juárez universal; asegura que 400 mil jóvenes más estudian la preparatoria

Claudia Sheinbaum La presidenta de México defendió la entrega de apoyos universales a estudiantes de educación media superior. (Rogelio Morales Ponce)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el modelo universal de la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior al asegurar que este año cerca de 400 mil jóvenes más lograron ingresar a la preparatoria gracias a este apoyo y a la Beca Rita Cetina para secundaria.

Durante la entrega de tarjetas del programa en la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, la mandataria rechazó que las becas deban otorgarse únicamente a estudiantes con los mejores promedios, al considerar que esa medida genera desigualdad dentro de las aulas.

“Todas y todos los estudiantes deben tener beca, porque lo necesitan, porque queremos que todas y todos estudien”, afirmó.

Sheinbaum rechaza becas solo para estudiantes con mejores calificaciones

La titular del Ejecutivo recordó que cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México existió un esquema de becas basado en el rendimiento académico, experiencia que, dijo, terminó por dividir a los alumnos entre quienes recibían el apoyo y quienes no.

Explicó que las calificaciones también pueden tener un componente subjetivo y sostuvo que el objetivo del Gobierno federal es garantizar que ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos económicos.

Sheinbaum destacó que la combinación de la Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina permitió incrementar la matrícula de educación media superior en todo el país.

“Hay quienes nos dicen: ‘¿por qué? Deberían de darlas a los jóvenes que tienen 9 y 10 de promedio para que los demás quieran tener una buena calificación’. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque cuando fui jefa de Gobierno había una beca que era así, se le daba a los que tenían mejor promedio y en vez de que los que tenían menos promedio quisieran estudiar más para tener un mejor promedio —que, además, las calificaciones siempre tienen algo de subjetividad—, se hizo una división en el salón de clases: los buenos estudiantes y los malos estudiantes, los que tienen beca y los que no tienen beca".

“Nosotros dijimos: ‘no, todas y todos los estudiantes deben tener beca, porque lo necesitan, porque queremos que todas y todos estudien y tengan, por lo menos, las familias lo necesario para estudiar’. Gracias a esta beca y a la Beca Rita Cetina de secundaria, logramos que este año cerca de 400 mil jóvenes más llegaran a la preparatoria en todo el país”, enfatizó Sheinbaum.

Presidenta pide a jóvenes leer más y reducir tiempo en redes sociales

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum llamó a las y los estudiantes a sentirse orgullosos de ser mexicanos y les recomendó dedicar menos tiempo a las redes sociales.

También los invitó a fomentar hábitos como la lectura y la convivencia con sus amigos, al considerar que estas actividades contribuyen a su desarrollo personal y académico.

SEP anuncia ampliación de preparatorias en Colima

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en Colima se ampliarán siete preparatorias ubicadas en los municipios de Manzanillo, Tecomán, Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez.

Además, anunció la construcción de un nuevo bachillerato en Villa de Álvarez y de tres Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” en la entidad.

El funcionario señaló que actualmente más de 4 millones de estudiantes reciben la Beca Benito Juárez en todo el país.

Más de 19 millones de estudiantes reciben Becas para el Bienestar

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que 19 millones 593 mil estudiantes son beneficiarios de alguno de los programas federales de becas, con una inversión superior a 136 mil millones de pesos.

En el caso de Colima, indicó que existen 115 mil 695 derechohabientes: más de 57 mil 500 reciben la Beca Rita Cetinapara primaria, 31 mil 400 cuentan con la beca para secundaria y más de 24 mil 900 estudiantes de preparatoria son beneficiarios de la Beca Benito Juárez.

Por su parte, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva destacó que Colima es la única entidad del país que complementa estos apoyos con un programa estatal de becas, conocido como Colibecas, mientras que la estudiante Alexa Guadalupe Nava Ramírez agradeció el respaldo económico al señalar que ayuda a cubrir los gastos relacionados con sus estudios.