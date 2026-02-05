Atrofia vulvovaginal, problema de salud que afecta a millones de mujeres

Atrofia vulvovaginal, problema de salud femenina La doctora Imelda Hernández, especialista en ginecología endocrina, menopausia, señaló que en México alrededor de 20 millones de mujeres viven con menopausia, con cambios en su organismo, que ocasiona atrofia vulvovaginal, problema de salud femenina que impacta la vida personal y la vida sexual con la pareja

Con la llegada de la menopausia, millones de mujeres enfrentan diversos cambios que impactan en su vida personal y en la intimidad, debido a los cambios hormonales que comienzan a enfrentar, en promedio a partir de los 50 años en esa nueva etapa de la vida.

En conferencia de prensa, la doctora Imelda Hernández Marín, especialista en ginecología endocrina, menopausia y biología de la reproducción humana, puntualizó que en la quinta década de la vida, -en algunas ocasiones suele presentarse incluso antes-, las mujeres comienzan a presentar síntomas como resequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, lo que ocasiona incluso distanciamiento con la pareja.

La especialista subrayó, que con base en datos recabados, se encontró que hasta un 80% de las mujeres han reportado sequedad vaginal; 57%, molestias vaginales; 35%, dolor durante las relaciones sexuales; 28%, picazón o comezón; 26%, ardor; así como incontinencia urinaria 6 %.

El universo no es menor, dijo, si se toma en cuenta que en nuestro país alrededor de 20 millones de mujeres están en la menopausia o entraron a esa etapa de la vida, y se estima que hasta un 70 % de ellas no acuden a consulta médica, con lo que, esta situación se ha convertido en un problema de salud femenina silencioso.

Asimismo, enfatizó que también lo pueden presentar quienes viven con síndrome de turner, porque tuvieron un cáncer de ovario y recibieron radioterapia, endometriosis y se les quitaron los ovarios o alguna predisposición genética como: artritis reumatoide o lupus.

“Esas serían algunas de las causas, por las que ciertas mujeres fuera de la edad de menopausia pudieran presentar estos síntomas”, resaltó.

A la atrofia vulvovaginal, abundó, se le agregan otros síntomas como: comezón, sensación de ardor, en algunos casos la condición suele evolucionar con presencia incluso de dolores en la vulva, por lo que muchas mujeres optan por evitar o distanciar los encuentros sexuales con su pareja, con tal de evitar dichos dolores.

Al respecto, enfatizó, que aún en nuestros días, muchas mujeres no se atreven a hablar con su médico de primer contacto de la situación que están viviendo, y a veces influye, que los propios profesionales de la salud, no dan la pauta para que ellas se animen a hablar, “y ocurre que ven normal estos síntomas, pero deben tener presente que no está bien no estar bien, y tampoco es normal”.

Aclaró que esto se presenta debido a una disminución de la hidratación de la vagina que ocasiona sequedad, por una deficiencia de estrógenos, que son los que permiten que permiten que haya hidratación de la vagina y vascularización, aunque, subrayó, se debe tener presente que en ocasiones también se presenta por estudio ginecológico.

Para minimizar todas estas molestias, señaló, los cuales no van a desaparecer en cuanto se presente la menopausia, ya existe en el mercado una alternativa terapéutica (óvulos) a base de ácido hialurónico y vitaminas A y E, de libre venta, -de Armstrong Laboratorios de México-, que permite mejorar la calidad de la salud íntima de las mujeres.

La conveniencia de este nuevo producto que llega a nuestro país, es que todos esos efectos negativos que llegan con la menopausia se pueden ver reducidos, ya que hasta un 72 % de las mujeres que ya están en la etapa de la menopausia han reportado afectaciones en la satisfacción sexual, 66% de impacto negativo en la espontaneidad sexual, hasta un 40% han visto afectada su sensación de disfrute en general de la vida y un 34 % impacto en su calidad del sueño.

