Reunión de ministros, magistrados y senadores en la Cámara Alta

Ministros de la Corte, magistrados del tribunal electoral y representantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), se reunieron con senadores morenistas encabezados por el presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez a quienes les presentaron su propuesta de reforma judicial de cara a la elección de jueces y magistrados del 2028.

El presidente de la Corte. Hugo Aguilar rechazó que la reforma judicial aprobada en el 2024 haya fracasado pero reconoció que si “hay áreas de oportunidad” que se requiere atender para optimizar el trabajo del poder judicial.

“ Hemos encontrado áreas de oportunidad que en consenso todos los órganos superiores creemos que es necesario atender para optimizar el funcionamiento de nuestros órganos, para optimizar la administración y la gestión administrativa”, admitió

Insistió en que son propuestas para consolidar la reforma judicial que no implican una marcha atrás a los principios o la columna vertebral de esta reforma, que generó gran polémica y rechazo en amplos sectores del país.

Los ministros explicaron su propuesta de reforma y reconocieron que ésta no incluye resolver la antinomia constitucional para definir el relevo en la presidencia de la Corte establecida para el 2028.

Esta situación l surge tras la reforma judicial de 2024 por la contradicción entre disposiciones de los artículos 94 y 97 de la Constitución sobre la elección y duración de la presidencia de la SCJN.

El Artículo 94 establece la renovación de la presidencia cada dos años, eligiendo a quien obtenga más votos, bajo el esquema derivado de la reforma judicial.

Mientras que el Artículo 97:señala que la elección es cada cuatro años y prohíbe la reelección inmediata del presidente, disposición que no fue modificada de forma armónica con el nuevo modelo.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz pidió que sean el Senado y la Cámara de Diputados quienes asuman la responsabilidad de destrabar y resolver la contradicción normativa para la sucesión de la presidencia de la Corte el próximo año.

“Hemos conversado el tema aquí con el Senado, les hemos dicho si pueden asumir alguna iniciativa en esta dirección, si no, por ahora el pleno de la Corte no tiene alguna petición en ese sentido y en su momento se habrá de resolver”, demandó

Aguilar Ortiz, también entregó al Senado una propuesta para reformar el carácter punitivo de la evaluación de los integrantes del Poder Judicial.

“Hemos entregado aquí a los senadores, al senador presidente del Senado, las propuestas que nos hicieron llegar los sindicatos, la representación de los trabajadores del Poder Judicial a efecto de reformar la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial que plantea un esquema de evaluación punitiva”, explicó

Aseveró que una de las dificultades es que se genere como un efecto de esta evaluación la pérdida de plazas.

En respuesta los legisladores asumieron dos compromisos: Trabajar en conferencia con la Cámara de Diputados y realizar un parlamento abierto para desahogar la reforma en cuanto esta sea turnada por la titular del Ejecutivo Federal.

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, consideró que el Congreso de la Unión debe tratarlo en conferencia.

“Se pueda convocar a un análisis riguroso con la participación de los tres órganos sustantivos, de tal manera que se pueda ir confeccionando un dictamen que permita al mismo tiempo la participación de ambas cámaras, pero también que nos garantice el proceso de aprobación en el pleno de las mismas”, indicó

Por parte del Alto Tribunal, además de su presidente estuvieron presentes las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Sara Irene Herrerías García, así como los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García y Giovanni Azael Figueroa Mejía

También acudió la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial Celia Maya García, y el magistrado presidente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García.