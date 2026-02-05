¿Una boleada? Captan a colaboradores del presidente de la SCJN limpiándole los zapatos

¿Una boleada? Captan a acompañantes del presidente de la SCJN limpiándole los zapatos (N.mas)

Fue captado el momento en el que colaborares de Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se agachan para limpiarle los zapatos previo a su ingreso al Teatro de la República, en Querétaro.

Este 5 de febrero se difundió en redes sociales el video protagonizado por el ministro Hugo Aguilar y sus acompañantes, quienes se encontraban en Querétaro para un evento conmemorativo por la promulgación de la Constitución Política Mexicana.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, generaron reacciones y comentarios entre usuarios, quienes cuestionaron el gesto captado previo al acto oficial, realizado en el marco de una ceremonia solemne por el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.





El presidente de la SCJN causa controversia por video de colaboradores limpiando sus zapatos

El hecho ocurrió en Santiago de Querétaro, Querétaro, previo a un evento oficial en el Teatro de la República, y rápidamente generó polémica tras la difusión de un video en redes sociales.

En las imágenes se observa primero a una mujer agachándose para limpiar los zapatos de Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras el ministro permanece de pie, con las manos en los bolsillos del pantalón.

Posteriormente, otro colaborador se suma a la limpieza del calzado en plena vía pública, sin que Aguilar Ortiz realizara algún gesto o movimiento para detener a los empleados del máximo tribunal, lo que desató reacciones y críticas entre usuarios en plataformas digitales.

Esto dijo el presidente de la Suprema Corte durante su visita a Querétaro

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó, durante el evento realizado en el Teatro de la República, en Querétaro, que el Poder Judicial ofrece a todos los ciudadanos una “justicia cercana y abierta, basada en la honestidad”, mensaje que compartió con la comunidad queretana este 5 de febrero.

Sin embargo, sus declaraciones fueron contrastadas por algunos usuarios en redes sociales tras la difusión del video en el que se observa a colaboradores limpiándole el calzado previo al acto conmemorativo por la promulgación de la Carta Magna.

Hasta el momento, ni el ministro ni su equipo de Comunicación Social se han pronunciado sobre el video difundido este jueves.