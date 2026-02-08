A un año de su lanzamiento, el portal gob.mx se consolida como el único portal para trámites, servicios y programas sociales

Portal gob.mx

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que el sitio GobMx https://www.gob.mx/, se consolidó como el único portal para realizar trámites, registrarse a programas sociales y solicitar servicios del Gobierno de México en línea, en su primer año acumuló más de 34 millones de usuarios.

Por medio de la plataforma, los ciudadanos ahorran tiempo, dinero en traslados y esfuerzo, al evitar filas y visitas presenciales cuando no se requieran y también cierra la posibilidad de actos de corrupción al simplificar los procesos y reducir la interacción directa con gestores al momento de realizar trámites gubernamentales.

En la página principal se encuentran los servicios más necesarios para la vida cotidiana de las y los mexicanos, desde la obtención de la CURP y actas de nacimiento, hasta la gestión de citas para pasaportes, la consulta de semanas cotizadas ante el IMSS y el trámite de la cédula profesional.

La página aumentó su número d eusuarios a partir de mayo de 2025 cuado fue renovada, antes, cotaba con 366 mil usuarios activos, cifra que aumentó a 34 millones 339 mil 594 usuarios activos; de esta cifra se observa que 58.10% accede mediante su teléfono celular, 40.85% por computadora y 0.80% a través de una tableta electrónica.

La infraestructura y el desarrollo integral de este portal se realizaron con los recursos y capacidades propias, a través de la ATDT, bajo un modelo de austeridad y eficiencia, por lo que el rediseño del portal no implicó la erogación de recursos adicionales ni la contratación de empresas privadas, y a su vez se aprovecha el talento técnico de la Fábrica de Software, capaz de crear herramientas digitales acordes y útiles para las personas y avanzar hacia la soberanía tecnológica.