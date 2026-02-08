Corrupción y delincuencia, distintivo de los gobiernos de Morena: PAN

Alcalde Tequila, Jalisco, Diego N detenido por presunta extorsión y vínculos con el crimen organizado

La corrupción y delincuencia son distintivo de los gobiernos de Morena, pese a las promesas de honestidad y cambio con las que llegaron al poder, acusó la dirigencia nacional del PAN, tras la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por presunta extorsión y vínculos con el crimen organizado.

“Morena no cumplió su promesa de erradicar la corrupción ni de pacificar al país”, acusó

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, alertó que lo más grave es que el alcalde morenista de Tequila, tenía en la nómina a presuntos integrantes de una organización criminal.

“Lo que estamos viendo es brutal: un alcalde de Morena detenido por presunta extorsión, junto con otros servidores públicos. No es un caso, no es una excepción; es la confirmación de que la corrupción y la delincuencia se metieron hasta la cocina de sus gobiernos”, afirmó.

El alcalde –agregó--es el que presuntamente manejaba al crimen organizado en Tequila, similar a lo que ocurría con “La Barredora” en Tabasco o el penoso caso del Huachicol Fiscal… Eso es Morena

Acusó que México no merece impunidad disfrazada de discurso ni gobiernos que prometen honestidad y entregan corrupción.

“Las familias mexicanas merecen seguridad, merecen paz y merecen libertad. Y eso no se va a lograr mientras sigan gobernando quienes prometieron ser distintos y terminaron siendo lo contrario”, indicó

El panista fustigó que las familias mexicanas hoy viven con miedo e incertidumbre por la corrupción y violencia que se registra en el país por lo cual aseveró que este caso del acalde de Tequila no puede minimizarse ni tratarse como un hecho aislado, sino como una señal clara del fracaso del discurso oficialista.

“Si queremos liberar a México de los narcopolíticos y del crimen organizado, primero hay que desterrar a los gobiernos de Morena”, sostuvo

El dirigente panista recordó que Diego Rivera Navarro fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que —dijo— evidencia que Morena no cumplió su promesa de erradicar la corrupción ni de pacificar al país.

“Los que hace siete años, con un pañuelito blanco, decían que iban a acabar con la corrupción y hoy gobiernan con incongruencia, impunidad y complicidad. Lo que queremos es que caiga esta farsa del gobierno guinda”, señaló.