Abierta convocatoria Mi Primera Chamba 2026: requisitos y pasos para aplicar

Convocatoria "Mi primera chamba": requisitos y fechas de inscripción Fotoarte: La Crónica

Este mes de febrero, un nuevo programa social lanza una nueva convocatoria. Esta vez dirigida a jóvenes egresados que buscan su primer paso en el mundo laboral, rompiendo la barrera de la falta de experiencia que tanto pesa al salir de la universidad.

Con la convocatoria ya abierta, este programa se presenta como un puente entre la formación académica y la inserción profesional real en sectores productivos del estado. Por ello, si cumples con los requisitos que a continuación te presentamos y si acabas de graduarte y no encuentras trabajo, este apoyo del gobierno podría darte hasta 9 mil pesos al mes.

¿Qué es “Mi Primera Chamba”?

“Nacer sin experiencia laboral” es el pretexto de muchos empleadores y el primer obstáculo que enfrentan miles de egresados universitarios en México. Aunque cuenten con título profesional, la falta de trayectorias laborales suele cerrarles puertas en procesos de contratación.

En este sentido, el programa “Mi Primera Chamba, Experiencia que Transforma” busca atacar precisamente esta problemática: insertar a los jóvenes en espacios productivos relacionados con su perfil profesional, mientras reciben un apoyo económico mensual y desarrollan competencias clave para su futuro profesional.

Cabe resaltar que existen programas similares que se han adoptado en otros municipios como Zapopan, Jalisco, donde además de vincular egresados con empleadores se ofrece un incentivo económico adicional al sueldo en ciertas condiciones, lo que aumenta aún más las oportunidades de permanencia laboral.

¿Quiénes pueden participar?

El programa está dirigido específicamente a jóvenes que han concluido sus estudios universitarios, que enfrentan barreras para insertarse en el mercado laboral por falta de experiencia y que residen en el estado donde se abre la convocatoria.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar en la convocatoria?

En el caso de la edición 2026 en Oaxaca, los requisitos principales son:

Tener entre 18 y 29 años .

. Ser egresado de una institución de educación superior (pública o privada).

Contar con documento que acredite la terminación de estudios (título, cédula profesional o constancia).

Residir en Oaxaca y presentar un comprobante de domicilio reciente.

y presentar un comprobante de domicilio reciente. No contar con experiencia laboral formal significativa al momento del registro.

Además, se solicita documentación básica como identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y un currículum vitae actualizado para completar el registro digital en la plataforma oficial del programa.

Cómo y cuándo registrarte

La convocatoria en Oaxaca está abierta desde el 2 de febrero hasta el 31 de julio de 2026, y el proceso de inscripción se realiza de forma exclusivamente digital para garantizar transparencia y evitar intermediarios fraudulentos. Las y los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del programa, cargar su documentación en formato digital y completar el formulario correspondiente.

¿De cuánto es el apoyo económico?

Para la edición 2026 en Oaxaca, el programa aumentó significativamente el apoyo económico mensual hasta $9 mil pesos, una cifra que representa un incremento respecto a los montos ofrecidos en años anteriores ($7,600 o $8,364) y que busca acercar más a los jóvenes a una realidad salarial digna mientras adquieren experiencia práctica en sus áreas de estudio.

Este financiamiento se mantiene durante un máximo de 12 meses, período en el que los participantes no solo reciben dinero para sostener sus gastos, sino también la oportunidad de aprender directamente en empresas, instituciones públicas o privadas, y otras organizaciones vinculadas a su carrera profesional.

¿Qué experiencia ofrece el programa?

“Mi Primera Chamba” no solo se trata de dinero, sino de oportunidad real de crecimiento profesional: quienes son seleccionados son vinculados con empleadores y pasan por un periodo de formación práctica en entornos laborales auténticos, donde aplican sus conocimientos académicos en actividades relacionadas directamente con su carrera.

La importancia de este programa reside en que, por un lado, favorece al joven al ganar experiencia y mejorar su CV, y por otro, ayuda a las empresas y entidades a formar talento que ya está alineado con su modelo y necesidades de trabajo.

Finalmente, para cualquier duda sobre los requisitos y proceso de este programa la Secretaría del Bienestar exhorta a todos los usuarios a consultar las páginas oficiales y evitar información falsa.