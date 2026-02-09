Convoca titular de Defensa “lealtad” de los mexicanos ante “adversidades” que pongan en riesgo al país

La Presidenta Claudia Sheinbaum, flanqueada por los secretarios de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles (EFE)

Marcha de la Lealtad — “Me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todos los mexicanos para que juntos, sociedad, Gobierno y Fuerzas Armadas, con absoluta lealtad, afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México”, subrayó este lunes el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), en su mensaje por el día de la Marcha de la Lealtad que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de Defensa instó en su discurso a todos los mexicanos para afrontar “con absoluta lealtad” todas las “adversidades” que puedan poner en riesgo el bienestar y la seguridad del país. “En toda adversidad, la lealtad del pueblo de México es la fortaleza de la patria”, resaltó.

Al acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum, el general Trevilla reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas de seguir “caminando junto” a la Jefa del Ejecutivo federal para “respaldar” a las instituciones del Estado y “acompañar” al pueblo de México.

Con motivo de la Marcha de la Lealtad, que cada 9 de febrero conmemora la escolta que cadetes militares le brindaron al presidente Francisco I. Madero (1911-1913), el secretario de la Defensa Nacional aseguró que este episodio “guarda la esencia de la unidad nacional”.

El titular de la Defensa aseguró que los militares seguirán “portando con honor nuestra orgullosa bandera”, a la vez que remarcó que con “valentía y lealtad seguiremos defendiendo los pilares de la seguridad nacional de nuestro país, la integridad, independencia y soberanía nacional”.

Con la plancha del Zócalo de la Ciudad de México como escenario y junto a autoridades del Congreso de3 la Unión, el secretario de la Defensa Nacional resaltó que la “lealtad a la nación” es el principal valor de las Fuerzas Armadas, de modo que subrayó la “ineludible obligación” de armonizar los intereses individuales con las aspiraciones nacionales.

En la misma línea, expresó que “con arraigado sentido de pertenencia debemos velar por nuestra soberanía y demostrar una fehaciente lealtad plena a nuestra patria”, indicó. Asimismo, rememoró episodios históricos como la intervención estadounidense (1846) o la francesa (1862), así como la Revolución Mexicana (1910), para rescatar la “gran lección” de que en “toda adversidad” la lealtad del pueblo de México es la “fortaleza de la patria”.

La Crónica de Hoy 2026