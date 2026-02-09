Gobernador Jara anunció cambios de fondo tras escuchar a la sociedad    

Gobernador Salomón Jara Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara adelanta cambios en su gabinete, luego de escuchar al pueblo de la entidad, a través de la consulta de revocación de mandato

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz anunció el relanzamiento de su administración, con cambios, incluso, en su gabinete legal y ampliado, luego de escuchar la voz del pueblo de Oaxaca a través de la jornada de revocación de mandato.

Este cambio implica la revisión y evaluación objetiva y crítica que realizó al gabinete legal y ampliado.

En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal aseveró que las y los funcionarios que integran su gabinete, están sujetos a un escrutinio, mediante el cual se ha medido su trabajo, de ahí, que el próximo miércoles 18 habrá de presentar cambios, adelantó.

En este sentido, precisó que no solo habrá relevos en las secretarías y organismos públicos, también se van a reorientar políticas, programas y acciones para enfocarlos en la atención de temas y problemáticas que la sociedad demanda.

“Soy una persona que sabe escuchar y tengo la humildad suficiente para aceptar que aún tenemos que trabajar mucho para estar a la altura de las expectativas sociales”, sostuvo, al tiempo que enfatizó que “no se tratará de cambios cosméticos sino de un ajuste acorde a la exigencia ciudadana”, externó.

El mandatario oaxaqueño señaló que algunos de los rubros prioritarios para esta segunda etapa son salud, caminos, baches y servicios públicos tales como: agua alumbrado, ordenamiento del transporte, entre otros.

Además, resaltó que durante su administración se impulsarán proyectos específicos enfocados en los centros urbanos de todas las regiones del estado, ello con el objetivo de modernizarlos e impulsar su desarrollo, los cuales garantizan oportunidades para el crecimiento económico, la mejora de su infraestructura, y el combate a la inseguridad; que son las principales demandas de quienes habitan estas zonas.

La transformación de Oaxaca, agregó, habrá de profundizarse, guiada por el eco del legítimo reclamo ciudadano, a partir de los principios fundamentales del movimiento que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo: el amor al pueblo y el trabajo a favor de quienes menos tienen, por lo cual, externó, en su administración habrá de profundizar la política de austeridad y la lucha contra la corrupción, y sobre todo, seguir construyendo un Oaxaca con mayor seguridad, justicia y bienestar.