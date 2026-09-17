Operativo en Sinaloa y Nayarit deja 8 detenidos y miles de cartuchos asegurados

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En distintas acciones realizadas en los estados de Sinaloa y Nayarit, autoridades federales y estatales detuvieron a ocho personas y aseguraron armamento, más de 9 mil cartuchos, artefactos explosivos, vehículos y una embarcación, como parte del reforzamiento de la seguridad y la coordinación entre instituciones.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades de ambas entidades.

En Acaponeta, Nayarit, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina y Policía Estatal detuvieron a siete personas, entre ellas tres menores de edad. Durante esta acción aseguraron 10 armas largas, 24 cargadores, 530 cartuchos, tres chalecos tácticos y dos vehículos.

Mientras tanto, en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la FGR y la SSPC detuvieron, como resultado de un dispositivo de inspección, seguridad y vigilancia, a un hombre identificado como integrante de una célula delictiva. En el lugar también fue asegurado un vehículo y un cargador abastecido de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Aseguramientos

En otras acciones realizadas en Sinaloa se registraron distintos aseguramientos de armamento y materiales relacionados con actividades delictivas. En Escuinapa, personal de la Secretaría de Marina realizó un recorrido por el canal de Teacapán, donde localizó una embarcación abandonada que tenía en su interior 7 mil 940 cartuchos.

En Mazatlán, elementos de la Defensa aseguraron 53 artefactos explosivos improvisados, como parte de las acciones efectuadas en la entidad.

Por otra parte, en Culiacán, específicamente en el poblado Corral Viejo, elementos de Marina y FGR localizaron un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. En este sitio fueron asegurados mil 350 litros de sustancias químicas, además de material diverso.

La operación también incluyó acciones en Concordia, donde elementos del Ejército Mexicano localizaron un campamento clandestino. En el lugar encontraron tres armas largas, 27 cargadores, mil 206 cartuchos, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.

Las acciones fueron realizadas de manera conjunta como parte de los trabajos de coordinación entre instituciones federales y autoridades locales en Sinaloa y Nayarit.

Los aseguramientos incluyeron armas, cartuchos, cargadores, artefactos explosivos, vehículos, una embarcación y sustancias químicas, además de la inhabilitación del laboratorio clandestino localizado en Culiacán.