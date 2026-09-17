Nataly Osma Pinilla: ¿Qué se sabe de la colombiana hallada muerta en la alcaldía Cuauhtémoc?

Colombiana de 29 años sin vida en Airbnb en la colonia Tabacalera. Nataly Osma Pinilla fue hallada sin vida en un Airbnb de la alcaldía Cuauhtémoc. (Flickr y Crónica Digital)

Esta mañana del 17 de septiembre, Nataly Osma Pinilla, colombiana de 29 años, fue encontrada sin vida en un departamento rentado por medio de Airbnb ubicado en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Los hechos están siendo investigados por parte de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y por el momento no se ha determinado la causa de muerte.

¿Qué pasó antes de que hallaran sin vida a Nataly Osma Pinilla?

Según los primeros reportes, Nataly habría salido de fiesta con una amiga la tarde del miércoles 16, misma con la que habría regresado más tarde al departamento en el que se hospedaba junto a ella.

A la mañana siguiente, su amiga, fue quien la reportó sin vida sobre la cama del inmueble. Su cuerpo no contaba con la presencia de lesiones ni violencia, por lo que no parece estar ligado a un hecho delictivo.

Sin embargo, sí se encontraron restos de vómito en la escena. Hasta ahora, eso no ha presentado una causa que determine su muerte.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de Nataly Osma Pinilla?

Al momento no se ha oficializado alguna causa de muerte para Nataly Osma Pinilla, por lo que las autoridades siguen indagando el caso. Además, en el departamento no se encontró señal alguna de robo, pues las pertenencias de la colombiana de 29 años permanecían en el lugar.