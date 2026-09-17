Monte de Piedad da consejo sobre pagos rechazados durante huelga y crecen los reclamos

Huelga en el Monte de Piedad Está por cumplirse un año del cierre de sucursales (Crónica Digital)

La huelga y cierre de las sucursales del Nacional Monte de Piedad llevó a sus clientes a utilizar otras vías para cumplir con sus pagos. Ante los casos en que un pago es rechazado en OXXO, la institución difundió un consejo para facilitar el proceso y evitar errores al momento de realizar el movimiento.

El comunicado llega mientras crecen las inconformidades de usuarios que llevan meses sin poder recuperar sus prendas o que cuestionan que continúen las obligaciones económicas de sus contratos durante la huelga. Las reclamaciones van desde peticiones para suspender intereses y recargos hasta exigencias de reapertura y entrega de bienes ya pagados.

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Qué hacer si el pago es rechazado en OXXO?

Si un cliente acude a OXXO y le informan que no pueden recibir su pago, el Monte de Piedad pide proporcionar el número de contrato y especificar que la operación corresponde a Monte de Piedad Pagos en Línea.

La institución también señala que es necesario comprobar que el servicio seleccionado sea el adecuado antes de completar el movimiento. Entre las operaciones que pueden realizarse mediante este mecanismo están el desempeño, desempeño extemporáneo, refrendo, refrendo extemporáneo y refrendo Auto Avanza.

La recomendación busca orientar a los usuarios que necesitan mantener sus operaciones durante el periodo en que las sucursales continúan cerradas.

Principales reclamos de clientes del Monte de Piedad

Luego del comunicado de la casa de empeño sobre los pagos rechazados, los reclamos no se hicieron esperar.

Algunos clientes consideran que no deberían continuar pagando intereses mientras las sucursales permanecen cerradas y cuestionan que la institución mantenga sus obligaciones contractuales.

Entre los mensajes de protesta aparecen solicitudes para que se suspendan los recargos y se permita recuperar las prendas. Otros usuarios cuestionan que el conflicto laboral se prolongue sin un acuerdo que permita reanudar la atención.

Los reclamos también incluyen casos de personas que aseguran haber liquidado sus prendas desde octubre de 2025 y que todavía esperan poder recuperarlas.

Una parte de las inconformidades está relacionada con quienes ya cumplieron con el pago de sus créditos. Para estos usuarios, efectuar un pago no resuelve por completo el problema porque la entrega física de la pertenencia continúa pendiente.

La situación responde a que las prendas permanecen dentro de las bóvedas y la atención presencial sigue suspendida. Aunque el préstamo haya sido liquidado, la recuperación del artículo depende del acceso a las instalaciones y de la operación de la sucursal.

Por ello, entre las reclamaciones aparecen llamados directos a reabrir y entregar las pertenencias que ya fueron pagadas.

Mientras las sucursales permanezcan cerradas, los clientes deberán recurrir a los mecanismos habilitados para las operaciones que sí pueden realizarse fuera de las instalaciones, en tanto la recuperación física de las prendas permanece pendiente.