Billetes G5: conoce el fraude que circula en redes sociales en México

Fraude por medio de billetes G5. La SSC ha informado sobre un nuevo fraude por medio de la venta de billetes G5 y boletos falsos. (Jakub Zerdzicki)

La SSC ha alertado a la ciudadanía, a través de la Unidad de Policía Cibernética sobre el fraude a través de la vente de “billetes 5G” y la reventa fraudulenta de boletos para eventos de alta demanda.

Según el comunicado, las plataformas digitales y redes sociales han agilizado las operaciones de compraventa, pero también han facilitado diversas formas de fraude.

¿Cómo funciona el fraude de los “billetes G5″ y la venta de boletos falsos?

Billetes G5

Los “billetes G5″ son supuestas imitaciones del papel moneda de alta calidad que se promocionan en redes sociales y en anuncios fraudulentos. Estos billetes prometen ser réplicas casi perfectas y se venden en grandes cantidades por menos dinero del anunciado, por ejemplo, 10,000 pesos falsificados por 1,000 pesos reales.

El fraude de los “billetes G5″ funcionaría por medio de publicaciones en redes sociales, de perfiles o en grupos. Dichos billetes se promocionan con fotografías y videos, donde se muestra su disponibilidad en paquetes de diversas cantidades y precios.

Una vez se muestra el interés por adquirir alguno de estos paquetes en las publicaciones, el vendedor redirige la transacción a una conversación privada, en la que se dan instrucciones para hacer el depósito o transferencia bancaria ya se para comprar o apartar el producto.

Una vez se hace la transferencia o el depósito, el vendedor bloquea a la víctima, elimina la publicación o proporciona información falsa sobre el envío. Incluso se puede concretar el envío, pero de algún producto distinto al publicado.

Boletos falsos

La modalidad es similar con los boletos falsos, en los que el supuesto vendedor encuentra a las víctimas en grupos de fans en redes sociales o aplicaciones de mensajería, usando fotografías y videos de boletos reales, comprobantes de compra e información obtenida de páginas oficiales para poder generar confianza.

Inclusive, los supuestos vendedores pueden argumentar que necesitan vender dichos boletos con urgencia, ofreciéndolo en un precio mucho menor al habitual.

Al igual que con la venta de “billetes G5″, el vendedor puede bloquear al comprador o eliminar la publicación. También se repite la situación de enviar un boleto inexistente, alterado, duplicado o que ya fue utilizado. Incluso se puede dar el caso en el que se venda el mismo boleto a varias personas, con el cual solo una de las compradoras podrá ingresar al evento.

¿Qué hacer para evitar el fraude de los “billetes G5″ y los boletos falsos?

La Policía Cibernética aconseja seguir las siguientes indicaciones para evitar caer en estos fraudes:

No realices depósitos, anticipos o transferencias bancarias a personas desconocidas que ofrezcan supuestos “Billetes G5”, boletos u otros productos mediante redes sociales.

Desconfía de publicaciones que prometan grandes cantidades de dinero, productos a precios considerablemente bajos o beneficios que parezcan demasiados buenos para ser verdad.

No proporciones datos personales, información bancaria, contraseñas, códigos de verificación o fotografías de documentos de identidad.

Verifica la identidad y reputación del vendedor antes de realizar cualquier operación, y en caso de boletos, utiliza únicamente plataformas oficiales o mecanismos de reventa autorizados.

No participes en la compra, venta, distribución o utilización de supuestos billetes falsos, aun cuando sean promocionados como “G5”, “réplicas” o mediante cualquier otra denominación.

Conserva capturas de pantalla, enlaces de las publicaciones, perfiles involucrados, conversaciones, números telefónicos y comprobantes de pago en caso de detectar o ser víctima de posible fraude.

Reporta las cuentas, perfiles y publicaciones sospechosas directamente en las plataformas digitales correspondientes.

Ante la sospecha de estar frente a uno de estos casos de fraude, la Unidad de Policía Cibernética pone a disposición de la ciudadanía sus canales de comunicación para hacer la denuncia pertinente:

teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086, o envía un

correo: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Igual para recibir actualizaciones, recomiendan seguir sus cuentas oficiales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.