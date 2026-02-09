Pensión del Bienestar: este es el periodo de entrega para las nuevas tarjetas en febrero 2026

Nueva entrega de Tarjetas del Bienestar Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, confirmó nueva entrega de tarjetas del Bienestar; también, anunció la apertura de nueva convocatoria.

La Secretaría del Bienestar confirmó el periodo de entrega de los nuevos medios de pago de los programas sociales federales, la tarjetas del Bienestar, a la vez que anunció nuevas fechas de registro para adultos mayores y mujeres.

En la conferencia matutina de este lunes 9 de febrero, Ariadna Montiel Reyes —titular de la Secretaría del Bienestar—, informó que la nueva entrega de las tarjetas del Bienestar iniciarán esta segunda semana de febrero, dando a conocer el calendario operativo de la distribución.

¿Quiénes recibirán las nuevas tarjetas del Bienestar este febrero 2026?

En La Mañanera del Pueblo de este lunes 9 de febrero, la titular de la Secretaría del Bienestar presentó las fechas exactas para la nueva entrega de tarjetas de la Pensión del Bienestar, eliminando intermediarios para agilizar la distribución de estos medios de pago.

La nueva entrega de tarjetas del Bienestar está destinada para los mexicanos y mexicanas que completaron su registro durante diciembre del 2025, quienes podrán acceder al plástico bancario a partir de esta segunda semana de febrero.

Según lo anunciado esta mañana, las pensiones que recibirán las tarjetas en esta nueva ronda de distribución, son:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión del Bienestar para personas Adultas Mayores.

Pensión del Bienestar: cuándo y dónde recoger la tarjeta del Bienestar este febrero 2026

De acuerdo con lo que la funcionaria Montiel Reyes informó esta mañana, la comunicación con las y los beneficiados será de forma directa, es decir, cada persona recibirá un mensaje de texto (SMS) al teléfono de contacto registrado, en el cual se indicará el día, la hora y el hogar al que debe acudir por su tarjeta.

Esta nueva modalidad de entrega tiene por objetivo garantizar un proceso fluido para las personas adultas mayores y las mujeres, población beneficiada por la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Adultos Mayores.

La recepción del mensaje de texto y la posterior entrega de los plásticos bancarios se harán a partir del 10 de febrero hasta el sábado 14 de febrero, por lo que es esencial que la población registrada durante el mes de diciembre esté al pendiente de sus dispositivos móviles, ya que el mencionado SMS es la clave para una atención ordenada y rápida.

La Secretaría del Bienestar anuncia nuevas fechas de registro: ¿quiénes podrán registrarse y cuándo?

Una vez que haya concluido la entrega de tarjetas del Bienestar para las personas registradas durante diciembre del año pasado, la secretaria Araidna Montiel anunció la apertura de nuevas fechas de registro para quienes aún no forman parte del programa social.

Este nuevo periodo de registro abarca tanto a quienes buscan ser beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar y a las y los adultos mayores que están por cumplir —o han cumplido— los 65 años de edad, quienes serían beneficiados por la Pensión para Adultos Mayores.

El Gobierno pondrá a disposición de la población una infraestructura que contará con más de 2 mil 500 puntos de registro distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional; la atención será de lunes a domingo y tendrá un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas, con el propósito de garantizar facilidades a quienes tienen obligaciones entre semana.

El calendario de registro iniciará el 16 de febrero y finalizará el 22 del mismo mes, tiempo en el que podrán dirigirse a alguno de los puntos de registro que hallará en la página oficial de las Pensiones del Bienestar al seleccionar la entidad y municipio correspondiente; al otorgar esta información, el portal le proporcionará el módulo más cercano.