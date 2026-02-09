Sector minero hace llamado a que caso de los 10 desaparecidos en La Concordia no quede impune

Luego de la desaparición de los 10 mineros que trabajaban para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, en el municipio de La Concordia en Sinaloa, integrantes del sector minero nacional, lanzaron un llamado conjunto para exigir que se encuentre con vida a los trabajadores que continúan en búsqueda.

Tras la identificación de los restos de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, el sector expresó su solidaridad con las familias y seres queridos de los compañeros fallecidos, al tiempo que reiteró su acompañamiento permanente en la exigencia de verdad, justicia y reparación.

El sector minero, fijó una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia en el caso al exigir que la prioridad absoluta sea la localización con vida de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos, con el objetivo de que puedan regresar a sus hogares y reunirse con sus familias.

Igualmente, se hizo un llamado urgente a que este caso no quede impune y a que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana de quienes trabajan de manera digna en la industria minera nacional.