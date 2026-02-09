Sheinbaum encabezará la Marcha de la Lealtad: ¿qué es y por qué se conmemora cada 9 de febrero?

Aniversario 113 de la Marcha de la Lealtad La Marcha de la Lealtad rinde homenaje a los cadetes del Heroico Colegio Militar que escoltaron al presidente Francisco I. Madero en el año 1913.

Este 9 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la Marcha de la Lealtad que saldrá del Monumento a Madero y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México.

En su aniversario 113, la Marcha de la Lealtad representa una conmemoración a la fidelidad que mostraron los cadetes del Heroico Colegio Militar al Poder Ejecutivo del país, cuando escoltaron al entonces presidente Francisco I. Madero durante una etapa crítica para la estabilidad del país.

¿A qué hora será la Marcha de la Lealtad y cuál será su ruta?

Como cada 9 de febrero, la Marcha de la Lealtad es celebrada en la Ciudad de México para rememorar la honradez del cuerpo militar hacia el orden constitucional del país, movilización conmemorativa que suele estar encabezada por el poder presidencial; en este caso, será la mandataria Claudia Sheinbaum.

La marcha iniciará a las 11:00 horas de este lunes 9 de febrero, con punto de encuentro y salida en el Monumento a Madero y avanzará sobre la Avenida Francisco I. Madero con destino al Zócalo capitalino.

Debido a este evento, se recomienda a conductores y conductoras de la zona considerar rutas alternas para sus trayectos y/o evitar la zona del desfile, así como las calles aledañas en la zona centro de la capital.

La Marcha de la Lealtad: razón e historia detrás de su conmemoración cada 9 de febrero

En tiempos de la Revolución Mexicana, tras la asunción al poder del entonces presidente Francisco I. Madero, el país atravezaba una situación crítica de inestabilidad ante la pronunciación militar en contra del mandatario, encabezada por los Generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz.

Mondragón y Ruiz eran apoyados por la Escuela Militar de Aspirantes ubicada en Tlalpan, quienes se trasladaron en tranvía hasta la Plaza de la Constitución y se apoderaron de Palacio Nacional sin resistencia; no obstante, el General Lauro Villar logró recuperar el Palacio e hizo prisioneros a los alumnos.

El General Bernardo Reyes —quien fue liberado de la prisión de Tlatelolco por los cabecillas del movimiento— confió en la amistad que tenía con el General Villar e intentó atraerlo a su partido.

No obstante, tras entablar una conversación de la que no tuvieron acuerdo alguno y después de que Villar regresara a Palacio, las tropas levantaron fuego contra el General Reyes, lo que se convirtió en uno de los múltiples enfrentamientos armados en la Decena Trágica, episodio de diez días de violencia entre diferentes posiciones que culminaron en el asesinato del presidente Madero.

En este periodo de tensiones y encuentros armados, los cadetes del Heroico Colegio Militar escoltaron a Francisco I. Madero del Castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, con el propósito de otorgarle protección ante las amenazas del golpe de Estado.

¿Cuál es la importancia de conmemorar la Marcha de la Lealtad cada 9 de febrero?

Este evento, liderado por el Poder Ejecutivo escoltado por las Fuerzas Armadas de México, tiene por objetivo rememorar y destacar la importancia de la lealtad institucional ante las crisis políticas que el país pueda atravesar.

A pesar de que este periodo violento de la Revolución Mexicana culminó con la traición de Victoriano Huerta y el fallecimiento de Madero, el acto de fidelidad de los cadetes militares pasó a la historia como una acción que representaba la lealtad, la disciplina y el respeto a la Constitución por parte de las Fuerzas Armadas.