Emiten recomendaciones por ingreso del Frente Frío 34 al noroeste y norte del país

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió recomendaciones ante el ingreso del Frente Frío número 34 al noroeste del país, fenómeno que generará lluvias y fuertes rachas de viento en diversas regiones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles el sistema frontal interactuará con la corriente en chorro subtropical, lo que provocará lluvias y chubascos de entre 5 y 25 milímetros en Baja California, además de vientos intensos en el norte del territorio nacional.

Las autoridades informaron que el desplazamiento del frente frío y la interacción con otros sistemas mantendrán vientos de fuertes a muy fuertes, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, principalmente en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Ante este panorama, la CNPC reiteró que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger la vida y el patrimonio de las familias mexicanas, por lo que llamó a la población a tomar medidas anticipadas para reducir riesgos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra asegurar techos de lámina, macetas, anuncios espectaculares y cualquier objeto que pueda desprenderse y ser proyectado por el viento. También se pide evitar permanecer bajo estructuras que puedan colapsar debido a las ráfagas.

A quienes conduzcan en las zonas afectadas se les exhorta a manejar con extrema precaución, respetar los límites de velocidad y estar atentos a posibles tolvaneras o reducción de visibilidad.

Asimismo, se recomendó a la población abrigarse adecuadamente ante el descenso de temperaturas, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias, especialmente en niñas, niños y personas adultas mayores.

La CNPC pidió mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales de Protección Civil. La información actualizada puede consultarse en las cuentas oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las autoridades reiteraron el llamado a la autoprotección y a no bajar la guardia ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.