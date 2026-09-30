Semarnat reporta avances ambientales tras dos años de gobierno

Agua, saneamiento, calidad del aire, conservación y cambio climático concentran las acciones presentadas por Alicia Bárcena (Camila Ayala Benabib)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó un balance de las acciones realizadas durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, con proyectos enfocados en agua, contaminación, cambio climático, biodiversidad y restauración de ecosistemas.

En la conferencia matutina, la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, mencionó una inversión de 20 mil millones de pesos para el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma/Santiago y Tula/Endhó, trabajos que beneficiarán a 25 millones de personas.

También se contemplan 24 mil obras de agua potable y alcantarillado en 2 mil 183 municipios y 17 proyectos estratégicos con una inversión de 80 mil millones de pesos.

El Gobierno federal también destina 3 mil millones de pesos a la recuperación del río Tijuana. En tanto, la primera etapa del saneamiento de los ríos Tula, Lerma/Santiago y Atoyac registra un avance de 82 por ciento.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que con la nueva Ley de Aguas Nacionales se han recuperado 5 mil millones de metros cúbicos de agua y entregado 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades, pequeños productores y municipios. Para el campo, se trabaja en la tecnificación de 250 mil hectáreas, con un avance de 38 mil y una inversión proyectada de 63 mil millones de pesos.

En materia de contaminación atmosférica, Semarnat reportó acciones para reducir emisiones del transporte y la industria en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, además de programas ProAire en 23 entidades.

En Monterrey concluyó el inventario de emisiones que permitió identificar las fuentes sobre las que deberán concentrarse las acciones. El estudio contó con participación de instituciones de la UNAM y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. También se reforzaron inspecciones y monitoreo ante reportes de olores atípicos.

Desde el inicio de la administración se han realizado mil 300 jornadas de limpieza en ríos, mares y costas, con el retiro de 14 mil toneladas de residuos. Además, avanzan 12 proyectos de separación y tres polos de reciclaje.

En cambio climático, la meta es reducir 35 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar 38 por ciento de energía renovable, mediante una inversión de 170 mil millones de pesos. Sembrando Vida ha plantado 75 millones de ejemplares en 36 mil hectáreas, con una inversión de 37 mil millones de pesos.

La Semarnat también reportó la conservación de 272 áreas naturales protegidas, que abarcan más de 99.3 millones de hectáreas, así como la recuperación de 272 mil hectáreas de áreas protegidas de concesiones mineras canceladas.

Bárcena señaló además que Tabasco enfrenta una fuerte erosión de playas asociada al cambio climático. Para atenderla se trabaja en la recuperación de manglares y dunas.

En conservación de especies se han liberado 85 mil ejemplares de fauna, mientras que 20 mil ejemplares de flora y fauna han sido decomisados o recuperados. También se informó sobre la protección de la vaquita marina y la prohibición de delfinarios y espectáculos con mamíferos marinos.

“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, resumio Bárcena.