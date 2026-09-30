México pedirá a Interpol explicar retiro de fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga





La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México solicitará a la Interpol conocer las razones por las que fueron retiradas las fichas rojas de la conductora Inés Gómez Mont y del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, ambos requeridos por la justicia mexicana.

La jefa del Ejecutivo señaló que recibió información sobre la eliminación de las alertas internacionales y adelantó que las autoridades mexicanas revisarán las circunstancias que llevaron a esa determinación.

Indicó que México pedirá formalmente un informe a la Interpol sobre los argumentos utilizados para retirar los avisos y que también buscará que sean activados nuevamente.

“Dos factureros reconocidos, con orden de aprehensión en México, con todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas, para evitar el pago de impuestos y hoy me dijeron que Interpol les quitó la ficha roja”, declaró.

La presidenta sostuvo que ambos tienen órdenes de aprehensión vigentes en territorio mexicano y cuestionó que las alertas internacionales hayan sido retiradas.

Agregó que, si alguno de los señalados se encuentra en otro país, debe considerarse la existencia de las órdenes judiciales emitidas en México.

Gómez Mont y Álvarez Puga son investigados por la Fiscalía General de la República por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones están relacionadas con una presunta red de empresas y movimientos financieros.

En 2025, la FGR informó que ambos enfrentaban procedimientos de extradición en Estados Unidos y que la institución continuaba con las solicitudes formales correspondientes.

Ese mismo año, en septiembre, Álvarez Puga fue retenido por autoridades migratorias estadounidenses. En ese momento, autoridades mexicanas precisaron que el procedimiento estaba relacionado inicialmente con un asunto migratorio y que no necesariamente correspondía a una detención con fines de extradición.

Ante el retiro de las fichas rojas, Sheinbaum también planteó la necesidad de reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos en el seguimiento de investigaciones judiciales y llamó a mantener reciprocidad entre ambos países en materia de colaboración.