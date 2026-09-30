“Coahuila es uno de los mejores estados para vivir, turistear e invertir”, afirma Manolo Jiménez

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila (Jennifer Garlem )

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, aseguró que la entidad que gobierna es uno de los mejores estados para vivir, turistear e invertir.

Lo anterior, durante la presentación del Rodeo Saltillo 2026, realizado en la Ciudad de México; ante cientos de invitados, precisó que Coahuila es el estado más seguro de México, uno de los tres estados que más nuevos empleos ha generado y uno de los cinco estados más competitivos y con mayor desarrollo.

“Somos el principal productor de vehículos y autopartes de México, somos el principal productor de plata refinada y carros de ferrocarril de todo el mundo; el principal productor de leche, producimos 30 millones de cervezas al día, producimos el mejor vino de México y el mejor rodeo de este país”.

El gobernador también destacó la gran calidad de vida que tienen los ciudadanos, aseguró, es gracias a la alianza estratégica entre ciudadanos, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el Gobierno.

“Nosotros como Gobierno somos punto de encuentro para hacer que las cosas buenas sucedan en este gran estado”.

El mandatario reconoció que aún existen áreas de oportunidad y asuntos pendientes por atender en Coahuila, aunque sostuvo que las comparaciones con otras entidades también son necesarias para identificar la posición que ocupa el estado.

“Sabemos que, por supuesto, tenemos áreas de oportunidad, tenemos cosas por hacer, tenemos cosas que mejorar; sabemos también que las comparaciones son odiosas, pero también son necesarias para saber dónde estamos parados”, señaló.

El gobernador explicó que la gira de promoción de Coahuila por la Ciudad de México, que inició el domingo, tiene como objetivo fortalecer la promoción de Coahuila fuera de la entidad, principalmente en materia económica y turística.

Manolo Jiménez detalló que Coahuila tiene una oferta que incluye eventos regionales, actividades de rodeo y destinos naturales, además de condiciones de seguridad e inversión que el Gobierno estatal considera entre sus principales fortalezas.

Al celebrar la edición 2026 del Rodeo Saltillo, a realizarse del 15 al 18 de octubre, se dijo orgulloso de que, “así como Canadá tiene el rodeo de Calgary, Estados Unidos tiene el rodeo de Fort Worth y el rodeo de Houston, o Brasil tiene el rodeo de Barretos; México tiene el mejor rodeo en el de Saltillo, Coahuila”, sostuvo.

El gobernador aprovechó para invitar a los asistentes a visitar la entidad y conocer sus atractivos, al tiempo que reiteró que Coahuila es “el estado más seguro de México… la seguridad que hoy tenemos en Coahuila, nos permite que quien quiera salir de noche lo haga sin preocupaciones”, comentó.

“Los invito a que simplemente se sorprendan con Coahuila. Bienvenidas a todas y todos ustedes y, como buenos norteños en Coahuila, vamos puro para adelante, a paso firme. Los invito a que se sorprendan con Coahuila”, expresó.

Con esta gira, el gobierno estatal busca reforzar la presencia de Coahuila en la capital del país y atraer tanto visitantes como nuevas oportunidades de inversión.