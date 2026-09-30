Falleció Jorge Kahwagi Macari, empresario y exdiputado federal

Muere Jorge Kahwagi Macari, empresario y exdiputado federal

Jorge Kahwagi Macari, empresario, exdiputado federal y vicepresidente de nuestra casa editorial, La Crónica de Hoy, falleció este miércoles 30 de septiembre a los 58 años de edad. La noticia fue confirmada públicamente la mañana de este miércoles.

Kahwagi Macari desarrolló una trayectoria relacionada con el ámbito empresarial, político y editorial. Fue diputado federal y participó en distintas responsabilidades dentro de la Cámara de Diputados con los partivos Verde Eclogista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), donde formó parte de comisiones como Economía, Presupuesto y Cuenta Pública y Gobernación.

También tuvo una participación destacada en el ámbito político nacional y llegó a ocupar responsabilidades de dirección partidista.

En el terreno editorial, en nuestra casa editorial La Crónica de Hoy, se desempeñó como vicepresidente.

La trayectoria de Jorge Kahwagi Macari estuvo marcada por su participación en la vida pública del país y por su impulso hacia la familia, con una amplia presencia en los ámbitos empresarial y editorial de México.