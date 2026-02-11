Exige PRI a FGR investigar presuntos actos delictivos de ex vocero de AMLO

Andrés Manuel López Obrador y Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero de la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador y Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero de la presidencia de la República (Cuartoscuro)

El PRI en el Senado exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación y cite a declarar al exvocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas ante los señalamientos contenidos en el libro del exconsejero jurídico Julio Scherer, sobre presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal y financiamiento ilegal de campañas relacionadas con políticos de Morena.

Llamó al gobierno federal a ofrecer respuestas de fondo y no evasivas. “Aquí no se puede patear el bote. Se necesitan muchas más explicaciones y acciones claras por parte de las autoridades”, demandó el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve

El legislador afirmó que las acusaciones no pueden quedar en el olvido ni limitarse a lo escrito en una publicación, al tratarse —dijo— de señalamientos realizados por uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esto tiene todo el peso específico. Ya vimos que quien fue vocero y jefe de Comunicación del entonces presidente está totalmente señalado e involucrado en un tema que no es menor”, sostuvo.

Añorve afirmó que, de acuerdo con lo narrado por Scherer, en el libro, “Ni venganza ni Perdón”, recursos del crimen organizado habrían sido canalizados a campañas de gobernadores y candidatos de Morena.

“Está señalado de tener carpetas abiertas en Nueva York y en Texas; no es un asunto menor. Que lo cite a declarar la FGR y que no exista impunidad”, exigió.

Recalcó que Sergio Carmona —asesinado en 2021— y su entorno aparecen como piezas clave, mientras que su hermano habría manejado aduanas y actualmente sería testigo protegido en Estados Unidos, lo que, dijo, agrava la relevancia del caso.

Añorve también mencionó que en las acusaciones se alude a la Secretaría de Marina, institución a la que expresó respeto, pero sostuvo que se le ha colocado “innecesariamente” bajo señalamientos por presuntas irregularidades vinculadas al robo de combustibles.

“Estamos hablando del ‘robo del siglo’ del huachicol, organizado —según estas versiones— desde el más alto nivel”, afirmó, atribuyendo dichas aseveraciones a lo expuesto por Scherer.

Añadió que, conforme al libro, Ramírez Cuevas habría tenido cercanía con los hermanos Carmona en temas relacionados con el huachicol y con el financiamiento de campañas.