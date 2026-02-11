Inicia en febrero registro para Pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del 16 al 22 de febrero se llevará a cabo el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como a la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años.

La funcionaria detalló que se instalarán más de 2 mil 500 módulos en todo el país, los cuales brindarán atención de lunes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Para ubicar el módulo correspondiente, las personas interesadas pueden consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

Montiel Reyes explicó que para realizar el trámite es necesario presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP (impresión reciente).

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial).

Número telefónico de contacto (celular y de casa).

En caso de que alguna persona no pueda acudir al módulo por motivos de salud u otra causa, podrá solicitar una visita domiciliaria llamando a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64, donde se programará la visita de un servidor de la nación para realizar el registro en su hogar.

El registro se organizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

Lunes 16: A, B, C

Martes 17: D, E, F, G, H

Miércoles 18: I, J, K, L, M

Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21: Todas las letras

Domingo 22: Todas las letras

La secretaria también informó que, como parte del Programa Salud Casa por Casa, al 8 de febrero se han realizado 10 millones 704 mil 781 consultas médicas domiciliarias gratuitas a personas adultas mayores y con discapacidad que son derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar.

Ariadna Montiel exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, como las redes sociales @bienestarmx, la Línea de Bienestar 800 63 94 264 y la página web www.gob.mx/bienestar.