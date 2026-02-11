Jornada laboral de 40 horas: ¿Habrá dos días de descanso semanal? Fue aprobada en general la jornada laboral de 40 horas; conoce cuáles son sus implicaciones y cuándo entrará en vigor (Pexels)

Fue aprobada por unanimidad en lo general la jornada laboral de 40 horas en México, conoce cuáles son sus implicaciones y cuándo entrará en vigor.

Este miércoles 11 de febrero, el Senado de la República aprobó en lo general con 121 votos a favor la reforma laboral que reduce la jornada de trabajo de 48 a 40 horas a la semana.

La iniciativa fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca que, de manera paulatina, la jornada laboral se reduzca para que en 2030 los mexicanos solo puedan trabajar 40 horas a la semana.

A pesar de que se aprobó por unanimidad este cambio a la jornada laboral, algunos legisladores señalan la falta de discusión sobre los días de descanso obligatorios, entre otras medidas aprobadas.

¿Habrá dos días de descanso semanal con la nueva reforma laboral?

Aunque fue aprobada con 121 votos a favor en el Senado de la República, la reforma a la jornada laboral, legisladores de partidos como Movimiento Ciudadano han protestado sobre la cantidad de días de descanso.

Esto debido a que, en la reforma laboral aprobada durante la tarde de este miércoles, no se discutió la cantidad de días de descanso semanal, permaneciendo en un día de descanso obligatorio, a diferencia de los dos que algunos partidos planteaban.

Asimismo, dentro de las reformas que plantea este reajuste a la jornada laboral, se ampliaron las horas extras de 9 a 12 horas extra por semana, mientras que también se cambió la edad mínima para trabajar, restringiéndola a 18 años.

Por otra parte, a partir de la aprobación de la reforma laboral también se ha discutido por legisladores que el cambio de las 40 horas semanales sea efectivo hasta 2030.

Ya que la propuesta inicial plantea que la reducción de horas sea de manera gradual, aumentando dos horas cada año, concluyendo en 2030 cuando se alcancen las 40 horas semanales.

¿Cuándo entra en vigor la jornada laboral de 40 horas?

Aunque ya fue aprobada en lo general por el Senado de la República, la jornada laboral de 40 horas aún hace falta que se apruebe por la Cámara de Diputados.

Si ellos la aprueban sin algún señalamiento, esta tiene que ser enviada posteriormente al Poder Ejecutivo, es decir, a la presidenta de México, quien lo deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor, por lo que aún no hay una fecha establecida para que la reforma laboral se comience a aplicar.