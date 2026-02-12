Hospital General de México: 121 años como referente de la salud pública nacional

Secretario de Salud, David Kershenobich En el marco de la conmemoración de los 12 años de operaciones del Hospital General de México, el secretario de Salud, David Kershenobich aseveró que el sector salud avanza hacia la consolidación de un Servicio Universal de Salud, que garantice la mejor atención posible a todas y todos los mexicanos

“La portabilidad, la interoperabilidad y la continuidad terapéutica son fundamentales para asegurar que ninguna persona quede excluida”, afirmó.

En el marco del 121 aniversario del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGMEL), el funcionario federal y la directora general de la institución, Rosa Sánchez Conejo, reafirmaron el papel histórico y estratégico del hospital en la consolidación del sistema nacional de salud.

El secretario Kershenobich mencionó que la gobernanza institucional, la sostenibilidad financiera y el abasto eficiente de medicamentos e insumos son ejes prioritarios para fortalecer a las instituciones públicas de salud.

A más de un siglo de operaciones del Hospital General de México, destacó que este aniversario representa el reconocimiento a una institución que ha acompañado las principales transformaciones sanitarias del país.

“La salud es un bien público y un derecho que debe garantizarse con equidad y dignidad”, señaló, al recordar que el Hospital General ha enfrentado epidemias, crisis sanitarias y desastres naturales, manteniéndose firme en su vocación social.

Subrayó que la visión del doctor Eduardo Liceaga, quien entendía la higiene y la prevención como pilares del desarrollo nacional, conserva plena vigencia ante los retos actuales.

El Hospital General de México refrenda su misión como institución pública al servicio de la población, comprometida con la excelencia médica, la formación de profesionales de la salud y la garantía efectiva del derecho a la salud en México.

Ante ello, el secretario de Salud convocó a continuar el trabajo coordinado entre instituciones para consolidar el papel del Hospital General como referente nacional: “celebremos su historia y asumamos la responsabilidad de fortalecerlo hacia el futuro”.

En su oportunidad, la directora del Hospital, Rosa Sánchez Conejo informó que, durante el último año, el hospital otorgó más de 876 mil consultas, realizó más de 33 mil procedimientos quirúrgicos y registró más de 40 mil egresos hospitalarios.

“El Hospital General de México es un espacio donde la salud no es un privilegio, sino una posibilidad real”, expresó.

Mención especial hizo del liderazgo a nivel nacional en trasplante hepático, el fortalecimiento de los trasplantes renales y la puesta en marcha de programas como el implante coclear en adultos mayores y la clínica de cirugía fetal.

Asimismo, reconoció el compromiso de más de 7,300 trabajadores, 1,200 residentes, 1,500 estudiantes y decenas de investigadores que sostienen la labor asistencial, académica y científica de la institución, así como el respaldo institucional que permitió la renovación de más de mil 500 equipos médicos.